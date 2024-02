Hissig mann prøvde å stele mat

Like over kl. 04 natt til sundag måtte politiet rykke ut til Fisketorget i Bergen etter meldingar om ein rusa mann som terga og provoserte folk i matkø. Mannen forsøkte også å stele mat frå nokre av kundane. Personen blei bortvist frå sentrum, men kom tilbake etter kort tid. Det enda med at mannen blei sett i drukkenskapsarrest.