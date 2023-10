Hilmar Høl trekkjer seg som ordførarkandidat

Årdal Arbeidarparti kallar inn til ekstraordinært medlemsmøte, skriv Sogn Avis. Bakgrunnen er at Hilmar Høl har gitt styret beskjed om at han trekker seg som ordførarkandidat av helsemessige årsaker. – Det har vi stor respekt for, og då blir det vår oppgåve å setja i gang prosessen med å finna ein ny ordførarkandidat, seier leiar Christian Sønstlien i Årdal Arbeidarparti til avisa.