Hevder gigantisk veiprosjekt kan gi 24.500 norske arbeidsplasser

En fersk rapport fra konsulentselskapet Menon Economics lover store positive økonomiske ringvirkninger i byggeperioden hvis Hordfast-leddet av Fergefri E39-prosjektet blir realisert.

Mellom Os og Stord skal en 45 minutters fergeoverfart og tre mil med tofelts kjørebane oppgraderes til seks mil firefelts vei. Prosjektet er beregnet å koste ca. 36 milliarder kroner og er sterkt omdiskutert.

De største kostnadene skyldes behovet for en flytebro på hele 5,5 kilometer over Bjørnefjorden, en flytebro som vil bli verdens lengste.

Fakta om ferjefri E39 Ekspandér faktaboks DYRT: Planen om en ferjefri kyststamvei på Vestlandet er norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt. OMSTRIDT: Ferjefri E39 er ønsket på grunn av behovet for bedre infrastruktur og utvidet bo- og arbeidsmarked, men omstridt på grunn av utbyggingskostnadene, trafikkøkningen og klima-/ miljøkonsekvensene. SPARE TID: Kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim langs E39 er over 20 timer i dag, inkludert åtte ferjereiser. Hvis det bygges bruer og tunneler slik at strekningen blir ferjefri, kan reisetiden på hele strekningen reduseres med sju timer. MILLIARDER: Å gjøre hele strekningen ferjefri ble tidlig anslått å koste minst 150 milliarder kroner. I 2016 hadde tallet vokst til 340 milliarder kroner. ROGFAST: Første fjordkryssingsprosjekt er Rogfast med en 26,7 kilometer lang tunnel og firefelts motorvei under Boknafjorden. Planlagt byggestart i 2016 er forsinket. HORDFAST: Neste fjordkrysning, kalt Hordfast, sør for Bergen inkluderer brokryssing av Bjørnafjorden og Langenuen og firefelts motorvei med 110 km/t gjennom kommunene Stord, Tysnes og Os. Regjeringen tar et forbehold når det gjelder kryssing av Sognefjorden. Det er ikke klart om det er teknisk mulig å gjennomføre kryssing av denne. Videre må Nordfjorden, Storfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden krysses. (NRK/NTB)

Tidlig interesse fra offshore-bransjen

Nå spår konsulentselskapet at byggingen av Hordfast vil generere 24.500 nye arbeidsplasser i Norge i den fem år lange anleggsfasen, mange av disse i offshore-bransjen. Flere selskaper i olje- og gassnæringen skal allerede ha meldt sin interesse for å være leverandører til byggingen av Hordfast.

– Et spennende utgangspunkt. Vi har tunge industribedrifter fra olje- og gass-sektoren med kompetanse som kan anvendes på broprosjekter, sier bransjedirektør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

– Noen bedrifter tror jeg allerede er i stand til å kunne gå i dialog med Statens Vegvesen om å levere, men for andre vil det nok kreve ganske betydelig investeringer i produksjonsustyr, sier Sunde.

– Verdiskapning på 23 milliarder

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Menon Economics på oppdrag for Hordfast AS, et selskap etablert av NHO og hvor både Hordfast-kommunene og næringsrådene i regionen er inne på eiersiden.

Den nye analysen konsentrerer seg om selve byggingen, og tar ikke opp konsekvenser for miljø og klima.

I tillegg til de voldsomt positive spådommene for arbeidsmarkedet i byggeperioden, lover rapporten skatteinntekter på opp mot 6,5 milliarder kroner og en verdiskapning på 23 milliarder.

Daglig leder i selskapet, mangeårig Høyre-politiker Øyvind Halleraker, gleder seg stort over tallene som kommer frem i rapporten.

– Skulle for eksempel Kværner få oppdraget å bygge en flytebro til 15-16 milliarder kroner, vil det skape betydelig sysselsetting i Norge.

– Ikke et bestillingsverk

Konsulentfirmaet vedgår selv at det er stor usikkerhet omkring slike analyser. Men Halleraker tror ikke de bommer mye.

– Det er ikke så usikkert som de kanskje sier, men i en slik rapport skal man også peke på usikkerhetene.

Han avviser at rapporten er et bestillingsverk for å stille Hordfast i et mest mulig gunstig lys overfor kritikerne.

– En kommer ikke unna at vi lever av arbeidsplasser i dette landet og av at industrien vår har arbeid. Hordfast bygges ikke for broene og veienes del. Vi bygger for å binde Vestlandet sammen, sier Halleraker.