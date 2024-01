Hevar snøskredfaren til raudt

NVE aukar faren for snøskred til raudt nivå for Indre Fjordane, Voss, Hardanger og Heiane på søndag. Det har kome mykje snø i det siste, og til helga kjem mildværet med store nedbørsmengder. Laurdag er snøskredfaren på nivå 3 - oransje. Snøskredvarslinga varsom.no melder at dei kjem tilbake med fullt varsel laurdag ettermiddag.