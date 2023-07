Hetebølgen i Sør-Europa bringer amerikanske turister til Norge

Flere amerikanske turister kommer til Norge. Reiselivsdirektør i Visit Bergen, Anders Nyland, mener det er hetebølgen som rammer Sør-Europa som har skylden.

– Amerikanerne har fått med seg i nyhetene at Sør-Europa er preget av hetebølge og skogbranner, og det ønsker de ikke å få med seg.

De ønsker likevel å besøke Europa, og da ser de nordover mot Norge.

– Vi merker økt interesse fra amerikanske turoperatører som ønsker å sende gjester hit, Nyland.

De fleste turister plages ikke av regnværet.

– Turistene som kommer hit er jo ikke på solferie, så det går fint om det regner litt. De har lest seg opp på landet, og er forberedt på at her kan det bli vått.

Reiselivsdirektør i Visit Bergen, Anders Nyland, merker økt interesse for å besøke Norge fra amerikanerne. Foto: Malin Askevold Helle / NRK

Bekymret for klimaendringer

Ekteparet Margorie og James Hilliard fra Chicago i delstaten Illinois er på ferie i Bergen.

– På 1800-tallet migrerte familien min fra Norge til USA, så jeg ville komme hit for å se hvor de kom fra, og for å se fjordene, sier Margorie.

– Jeg har hørt mye fint om landet, og jeg har trivdes godt her så langt, sier James.

Været plager ikke Margorie og James Hilliard, som har kledd på seg flere lag med klær. Foto: Malin Askevold Helle / NRK

Ekteparet synes det er skummelt at man kan se klimaendringene i form av hetebølge sør i Europa.

– Klimaendringene er en stor bekymring verden rundt, og det er skummelt. Da er det fint å komme til steder som Norge hvor det er kaldere, sier Margorie, og legger til:

– Det er fint å være her, og vi setter pris på at vi kan reise uten at været skal sette en stopper for oss.

– Vi hadde vært skuffet om det ikke var regn

Regnet har ikke satt en stopper for ferien til amerikanerne, tvert imot.

– Vi hadde vært skuffet om det ikke var regn, sier Randy Breedlove fra Nord-Carolina i USA.

Breedlove har reist til Norge med konen Jill Joyner som har besteforeldre fra Bergen.

– Vi visste at det kom til å regne og være vått, så vi kom forberedt, og det er ikke et problem, sier Joyner, og legger til:

– I Nord-Carolina er det varmt og klamt, så dette er fantastisk!

For Randy Breedlove og Jill Joyner er regnværet i Bergen en deilig kontrast fra varmen hjemme i Nord-Carolina. Foto: Therese G. Pisani / NRK

Breedlove kan bekrefte at de har hørt mye om hetebølgen sør i Europa på nyhetene i USA.

– Vi hørte mye om hvor varmt det var før vi dro, spesielt i Italia. Så vi var glad vi kom til Norge.

Ekteparet er på guidet sykkeltur i Bergen, ledet av Knut Aarbakke som er daglig leder i Norway Active. Også han merker at turister kommer nordover på grunn av været

– Jeg tror folk kommer hit fordi den norske kronen er svak, og på grunn av været, sier han.

Knut Aarbake er daglig leder i Norway Active, her er han guide for turister på sykkeltur. Foto: Therese G. Pisani / NRK

En trend som vil vedvare

Den kalde sommeren skremte ikke turistene vekk i år, og mye tyder på at dette er en trend som kommer til å vedvare.

– Våre kontakter i USA melder om en veldig sterk interesse for Norge i både 2424 og 2025, sier Nyland.

Vi kan altså forvente å se flere amerikanere her til lands i årene som kommer.

– Tilbakemeldingene vi får fra USA er at Norge og Norden trender i deres markeder.