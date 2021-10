Herrelaget fjernet bilder av Sandviken-damene fra garderoben: – Ufattelig trist

Sandvikens kvinnelag er ubeseiret denne sesongen og leder Toppserien med fire kamper igjen å spille. I tillegg er bergenserne klare for finale i cupen etter semifinaleseieren mot LSK i helgen.

Men da bilder av kvinnelaget ble hengt opp i garderoben hjemme på Stemmemyren, reagerte Sandvikens herrelag, som spiller på nivå 4. Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

– Spillerne var helt uforberedt på at hjemmegarderoben deres var «pepret» med store bilder av damelaget, sier lagleder Bjørn Simonsen til NRK.

Treneren til herrelaget, Magne Hesmyr Nilsen, valgte derfor å ta ned bildene, og plassere dem på et lite medisinrom. Nilsen har ikke besvart NRKs hendvendelser torsdag.

– Foran en fotballkamp, så skal en trener motivere sine spillere. Da følte hovedtreneren at det var forstyrrende, sier han.

– Lang vei å gå

Sandviken-spiller Ingrid Østervold Stenevik kan ikke forstå hvordan bildene kan virke forstyrrende.

– Jeg blir oppgitt over at de som egentlig skal heie på oss gjør dette, sier hun.

Stenevik mener dette er et godt bilde på hvordan likestillingen i fotballmiljøet er.

– Dette er litt for dumt til å være sant. Vi har en lang vei å gå.

Hun viser til at damelaget bruker herregarderober over hele landet, og at både bilder og boksere henger fremme.

– Vi tenker ikke over det, vi er der for å spille kamp.

– Argumentet deres er at bildene er forstyrrende. Kan du forstå det?

– Nei. Vi er påkledd. Dette er vanlige profilbilder fra brystet og opp, som blir tatt av alle fotballag.

FORSTÅR IKKE: Forsvarsspiller Ingrid Stenevik mener hendelsen er et godt bilde på hvordan det står til med likestillingen i fotballmiljøet. Foto: Astrid M. Nordhaug / Digitalsport

– Ufattelig trist

Stenevik sier at bildene ble trykket opp for å hedre spillerne før Sandviken skulle spille byderby mot Arna-Bjørnar på Brann Stadion i september. Etter kampen ble disse bildene hengt opp i garderoben på hjemmebanen Stemmemyren.

Hun understreker at bildene ikke var i veien for noen knagger, men at det kun er det visuelle som har vært forstyrrende.

Medieansvarlig Mette Hammersland i Sandviken IL er overrasket over at herrelaget fjernet bildene av damene.

Samtidig er hun skuffet over at bildene ble stuet vekk i det stille, og ikke hengt opp igjen et annet sted.

– Jeg synes det er ufattelig trist. For meg handler det om en holdning om at man ikke liker at disse bildene henger oppe på veggen.

Hun viser til at klubben har flere garderober, og at herrene kunne flyttet til en annen garderobe om de hadde problemer med bildene.

– Den ene garderoben er bare et par millimeter mindre. Men dette handler om en holdning der de ikke vil at vi skal ha flere fordeler enn dem.

Flyttet til mindre garderobe

Herrelaget til Sandviken spiller i tredjedivisjon, mens damene spiller i Toppserien.

Garderobebygget er for alle, men det hadde aldri blitt bygget om klubben ikke hadde et damelag i toppfotballen, sier Hammersland.

Damelaget har nå byttet til mindre garderobe, og hengt opp bildene på nytt.

– De synes det er totalt håpløst. De synes det er så gale, at de ler av det. Jeg tror ikke de forstår det helt, sier hun.

FJERNET: Bildene av damelaget i garderoben, er fjernet. Slik ser veggen ut nå. Foto: Privat

Snakker damene fram

Lagleder Bjørn Simonsen reagerer på fremstillingen av saken.

– Man tillegger det som har skjedd en negativ holdning mot damelaget. Det er det ingen i Sandviken på herresiden som har. Tvert imot.

Selv hevder han at han bruker «enhver anledning» til å hjelpe og snakke damene fram.

– Damene har alltid hatt førsteprioritet, fordi de ligger øverst, legger han til.