Her vil byrådet nekta deg å mata fuglar – men med eitt unntak

Byrådet ber no bystyret om å vedta ei eiga forskrift som skal gjera det enklare å halda rottebestanden i Bergen sentrum i sjakk. Forskrifta inneber at det vil bli forbode å mata dyr i eit avgrensa område der rottebestanden er stor, for å hindra rottene sin tilgang på mat der. Innanfor den gule sirkelen på biletet, på Festplassen ved Lille Lungegårdsvann, skal det framleis vera lov å mata fuglane.

Byrådet peikar på at å mata fuglar i utgangspunktet er ein positiv aktivitet. Forslaget blir no sendt vidare til handsaming i utval og bystyret.