Her varslar dei vind opp i orkan styrke

Eit kraftig lågtrykk har dei siste dagane bygd seg opp nord for Island og vil prege vêret no i helga.

– Ved Stad kan det kome opp i orkan styrke no i ein kort periode i ettermiddag, seier statsmeteorolog Magny Svanevik til NRK.

I vest og i fjellstroka frå Trøndelag til Agder er det venta at vinden vil kunne blåse opp i stiv kuling og storm utsette stadar.

Ruskevêr i fjellet

Kraftig snøfokk i fjellet vil kunne føre til kolonnekøyring og stengde fjellovergangar. Men også i låglandet kan det blir vanskelege køyreforhold.

– Det er venta mykje vind og snø innover Vestlandet i ettermiddag og kveld, seier Svanevik.

Statens vegvesen går no ut med råd til dei som må køyre over fjellet i kveld.

– Hugs gode dekk, full tank, varme klede, pledd og varm drikke og mat, skriv dei på Twitter.

Skredfaren aukar

Vêrendringa i Sør-Noreg vil også føre til at skredfaren aukar. Særleg er fokksnøen skummel.

Den vil legge seg som flak oppå eit ustabilt underlag, fortel skredvarslar i NVE, Emma Julseth Barfod.

– Det vi har gått ut med no på varsom.no er at det kan vere svært lett å løyse ut skred når det kjem snø og vind. Unngå skredterreng, særleg der du ser at det legg seg opp ferske flak, er den klare oppmodinga frå Barfod.

SJEKKAR FAREN: Johan Borgenvik sjekkar snøskredfaren med å ta snøprøver i Jostedalen i Sogn. Foto: Jostein Aasen / NVE

Mykje snø i vente

Meteorologane reknar med at det vil kome mellom 10 og 20 centimeter nysnø i låglandet på Vestlandet det neste døgnet.

– Men i fjellområda vil det kome enda meir snø, seier Magny Svanevik.

Nærare kysten, som til dømes i Bergen, vil det bli ein god miks av snø og regn, før det igjen blir kaldare.

Barfod i skredvarslinga vil ikkje rå frå folk å kome seg ut i naturen, sjølv om skredfaren er stigande.

– Dersom ein held seg unna skredområda, så vil det blir fine forhold for skigåing, trugeturar og aking.