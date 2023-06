Her var det meste feil

Eit vogntog som vart stogga i ein kontroll ved trafikkstasjonen i Førde i dag, hadde store sprekker i to av bremseskivene og fekk køyreforbod. I tillegg vart det ilagt bruksforbod på grunn av kabotasje, føraren mangla naudsynte dokument for lasta. Føraren fekk også 4000 kroner i gebyr for manglande yrkessjåførkompetanse, og ny sjåfør må på plass før vogntoget får køyre vidare,