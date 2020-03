Tirsdag ettermiddag blåste det svært kraftig langs vestlandskysten.

En av plassene det merktes var på Sotrabrua, som knytter Bergen og Øygarden kommune sammen.

Vindmålerne viste styrke på mellom 25 og 30 meter i sekundet og politiet frarådet kjøretøy med tilhengere og takbokser å kjøre over broen.

Gjennom hele tirsdag var vindstyrken aldri under 20 meter sekundet på den værutsatte broen.

Likevel var det noen som prøvde seg på å kjøre over.

Reddet av rekkverk

Det var Bergensavisen som først omtalte dramatikken som så oppstod.

I 17-tiden kom Rune Fardal fra Fjell kjørende over broen i retning sentrum. Like foran ham lå en bil med tilhenger som hadde tatt sjansen på å krysse broen i den sterke vinden.

I det bilen kjørte over det siste brokaret på bysiden, tok plutselig vinden tak i bilen og tilhengeren tippet over i motsatt kjørefelt. Bare flaks gjorde at en møtende bil ikke ble truffet.

– Tilhengeren ble kastet mot rekkverket på andre sida. Hadde det ikke vært rekkverk, ville den trolig havnet på sjøen, sier Fardal.

Ifølge BA var sjåføren i ulykkesbilen en tidligere yrkessjåfør fra Bergen som nettopp hadde hentet en tilhenger på Sotra.

– Bilister må tenke seg om

Vegtrafikksentralen opplyser at det på det meste ble målt vindstyrke opp i 28 meter i sekundet klokken halv seks tirsdag.

– Det var stabilt høy vind hele dagen. Vi oppfordrer bilistene til å sikre lasten og tenke seg litt om før man kjører med lette tilhengere eller tomme kassebiler, sier trafikkoperatør John Andreas Omdal til NRK.

Ifølge Omdal blåser det onsdag rundt 14 meter i sekundet på Sotrabroen.

– Sånn sett er vel faren over for denne gang, sier Omdal.

VELTET: Også på Bømlabrua i Sunnhordland ble en tilhenger tatt av vinden og veltet tirsdag ettermiddag. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Ingen personskader

Både politi og bilberger rykket ut til uhellet på Sotra, men sjåføren skal ha kommet fra det hele uten skader. Bilen og tilhengeren fikk imidlertid en del skader og måtte fjernes med taubil.

– Jeg gikk ut av bilen for å snakke med ham, og da måtte jeg stå skrått mot den kraftige vinden. Det er greit at folk får en liten advarsel, sier Rune Fardal.

Også på Bømlabrua mellom Bømlo og Stord blåste en tilhenger over ende og stengte i en periode veien for trafikk i ett felt tirsdag.

I Sunnfjord ble fylkesvei 611 stengt da ei stor steinblokk, tre og busker raste ned i veibanen. Veien ble åpnet for fri ferdsel igjen klokken 14.45 tirsdag.