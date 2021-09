– Eg liker å stemma på valdagen for å få kjensla av at valdagen er her, seier statsminister Erna Solberg.

Høgre-leiaren kom gåande til fots til stemmelokala på Skjold skule i Bergen like før klokka 10.30 måndag.

Vel inne var Solberg rask bak gardina, men måtte vente med å legga stemma si i urna til mannen var ferdig.

– Eg liker valkamp, så eg skulle gjerne hatt ei veke til, seier Solberg.

– Høgtid

Høgre-leiaren seier målet er 25 prosent, og at det andre målet er å behalda borgarleg regjering.

–Det er alltid gøy og høgtid med valdag. Eg er usikker på korleis valet kjem til å utarte seg, seier ho.

– Vil du fortsetta som partileiar om du ikkje vinn?

– Akkurat no skal me ta veljarane sin dom, og så ta all anna diskusjon etter valet, seier Solberg.

STEMTE I OSLO: Partileiar i Frp, Sylvi Listhaug, stemte i Oslo og hadde selskap av mannen sin. Du trenger javascript for å se video. STEMTE I OSLO: Partileiar i Frp, Sylvi Listhaug, stemte i Oslo og hadde selskap av mannen sin.

Også Frp- leiar Sylvi Listhaug hadde venta med å stemma til valdagen. Ho og ektemannen stemte på Hovseter skule i Oslo.

– Endeleg skal ein avgje stemma etter å ha jobba hardt heile valkampen, seier Listhaug.

– Eg er veldig stolt av innsatsen ho har gjort og heile partiet. No er det berre å venta på det endelege resultatet, seier mannen til Listhaug, Espen Espeset.

Listhaug seier det har vore eit maraton og mimrar tilbake til årets valkamp.

– Beste stunda var då me gjorde det bra i skulevalet, som ingen hadde spådd. Eg hadde ein god magefølelse, og den slo til, seier ho.

Fleire har førehandsstemt

Partileiar i MDG, Une Bastholm, vil stemma ved Foss vidaregåande skule i Oslo i dag kl. 11.30.

Fleire av partileiarane har valt å førehandsstemma. Audun Lysbakken, partileiar i SV, stemte allereie 27. august i Bergen.

Bjørnar Moxnes (Raudt), Jonas Gahr Støre (Ap), Guri Melby (V) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) stemte i går.