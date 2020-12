Her står lastebilane i kø utanfor tunnelen – utan sjanse til å snu

Førre veke vart den 6,4 kilometer lange Fjærlandstunnelen på riksveg 5 stengd i eitt døgn etter eit ras inne i tunnelen. På begge sider av tunnelen vaks køane.

Personbilar kunne enkelt snu, medan vogntoga stod skårfaste. I time etter time etter time.

– Hadde snuplassane vore utanfor tunnelane, ville også yrkestrafikken hatt moglegheit til å snu når det er stengt, seier Rolf Olav Tenden, dagleg leiar i transportverksemda Thor Tenden Transport AS.

Han får støtte frå seniorkonsulent Magne Ahlin i Slinde Transport.

– Det burde ikkje vere så omfattande å lage til løysingar slik at tungtrafikken kan snu, seier han.

VIL HA SNUPLASS UTANFOR TUNNELANE: Rolf Olav Tenden i Thor Tenden Transport AS ønskjer snuplassar utanfor tunnelane.

– Fordel for redningstenesta også

Jon Askeland er fylkesordførar i «tunnelfylket» Vestland.

– Eg trur lastebileigarane peikar på noko viktig. Det er vanskeleg, for ikkje å seie umogleg, for vogntog å snu inne i tunnelane, seier han.

Tunnelane i Noreg er regulert i EUs tunneldirektiv og Tunnelsikkerhetsforskrifta. Regler for «havarinisjer, snunisjer og møteplassar» er beskrive i Vegdirektoratet si handbok N500, men omhandlar berre snuplassar inni tunnelane – ikkje utanfor.

Brannsjef i Aurland, Reinhardt Sørensen, seier snuplassar på utsida av tunnelar også vil vere ein fordel for redningstenestene.

– Når det er så mykje stengingar, hadde det vore fint for oss å ha ein plass utanfor å sette frå oss utstyr på, seier han.

I september var han i aksjon då ein kjempestein fall frå taket i Berdaltunnelen.

HADDE VORE FINT: Brannsjef i Aurland, Reinhardt Sørensen, seier snuplassar på utsida av tunnelar også vil vere ein fordel for redningstenestene. Foto: Heidi Lise Bakke / NRK

– Kan skape farlege situasjonar

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Svenn Egil Finden, peiker på at omsynet til trafikktryggleik gjer at det er uheldig med snu-nisjar like utanfor tunnelopninga.

– Det kan skape farlege situasjonar, forklarar han.

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for den 6397 meter lange Fjærlandstunnelen, som vart stengd førre veke. Uhellet skjedde i samband med at det vart laga ein snuplass for brøytebilar – inni tunnelen.

FORSTÅR UTSPELET: Svenn Finden i Statens vegvesen forstår ønsket til Rolf Olav Tenden, men snu-nisjar like utanfor tunnelopninga kan skape farlege situasjonar. Foto: ALEKSANDER ÅSNES / NRK

1. januar i år vart ansvaret for fylkesvegnettet overført frå Statens vegvesen til dei nye fylka. Fylkesdirektør for infrastruktur og veg i Vestland, Dina Lefdal, vil ikkje spekulere i kva nye snuplassar vil kunne koste.

– Vi har ikkje oversikt kva dette eventuelt vil medføre av kostnader for fylkeskommunen, seier ho.

– Ikkje eit alternativ å bli ståande i timevis

Sigurd Reksnes er fylkesleiar for Senterpartiet i Vestland. Snuplassar utanfor tunnelane «bør kunne løysast på ein enkel måte», seier han.

– Dette er ei næring som lever av å vere punktlege. Då er det ikkje noko alternativ å bli ståande i timevis.

Bård Hoksrud (Frp) er fraksjonsleiar i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han varslar at han vil følgje opp ønsket om fleire snuplassar på nasjonalt nivå.

– Eg vil be samferdselsministeren sjå på moglegheitene for å kunne etablere snuplassar også for tungtransporten. Eg trur det er fullt mogleg, seier han.

Samferdselsdepartementet har ikkje svart på NRK si førespurnad.