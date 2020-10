Her slår sykkeltyven til utenfor huset til småbarnsfamilien

Rundt klokken kvart på fem natt til fredag tok en ukjent mann seg inn i en oppgang på Landås i Bergen.

Etter mye romstering stjal han en sykkel som sto parkert like ved inngangsdøren.

Tyven ble fanget på et overvåkningskamera som ble montert etter et annet sykkeltyveri på samme sted for en stund tilbake.

På videoen øverst i saken kan du se at mannen hadde med seg en kraftig avbitertang og en medhjelper kan skimtes i bakgrunnen.

– Tyven går opp tre trappetrinn og kommer helt inn til huset og inngangsdøren. Det er ekkelt at de kommer helt opp til huset og stjeler, sier småbarnsmor Kristin Flaatten.

– Det er ekkelt

Det var mannen hennes som ble varslet om tyveriet gjennom en app som sender e-post når det har vært aktivitet på overvåkningskameraet.

Tyveriet ble oppdaget da ekteparet våknet i halv syv-tiden og sjekket mobiltelefonen.

– Han sto lenge og stå på en elsykkel, men til slutt tok han heldigvis en gammel og billig sykkel som vi ikke bruker lengre, forteller Flaatten.

Hun tror tyven kan ha skjønt at elsykkelen hadde montert alarm eller at han droppet den fordi batteriet var fjernet.

Vil avdekke om det er en trend

Den siste måneden har det kommet en rekke etterlysninger og meldinger om sykkeltyverier i bergensområdet gjennom diverse grupper på Facebook.

Senest torsdag meldte Sykkelbutikken på Minde at de hadde blitt frastjålet minst tre sykler.

Seksjonsleder ved Bergen sentrum politistasjon, Ole Bjørn Sveen, bekrefter at det ble meldt inn to ulike sykkeltyverier i det samme området på Landås natt til fredag.

Politiet mener det ikke er mulig å identifisere gjerningspersonen på overvåkningsvideoen.

– Vi har bedt de fornærmede om å anmelde disse forholdene. Her er det ikke snakk om de store verdiene, men det er ubeleilig for dem som rammes, sier Sveen.

– Er det snakk om en tyveribølge i Bergen?

– Vi har ikke mottatt mange innmeldte tyverier i dette området den siste uken. Men vi ønsker gjerne tilbakemeldinger om hvor og når slike tyverier skjer, for å kunne vurdere om det er snakk om en trend.

Lar være å kjøpe elsykkel

Leder i nabonettverket Bærekraftig liv på Landås, Karoline Oppedal, sier tyveri av sykler og elsykler er en stor utfordring i området.

– Det er synd, fordi en del lar være å kjøpe elsykkel av frykt for tyverier. Flere jeg har snakket med sier de kun hadde sykkelen i en eller to uker før den ble stjålet, sier Oppedal.

Det jobbes nå med alternative løsninger for alle i nabolaget som ikke har mulighet til å låse inn sine egne sykler.

I mars skrev NRK at det aldri før har blitt utbetalt så mye i erstatning etter sykkeltyverier som i 2019.

Da ble det utbetalt over 100 millioner kroner i erstatning, ifølge tall fra Finans Norge. Dette var en økning på 26 prosent fra året før.