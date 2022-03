– Det kan være at vi har 50 elever på mandag eller det kan være at vi har 100.

Det sier Mona Fåberg, rektor på Ortun skole.

Fra mandag er hun også rektor for «Den ukrainske skole i Bergen».

Hun sa ja med en gang da hun på tirsdag fikk spørsmål om å bli rektor for den nyopprettede avdelingen.

I løpet av tre dager har hun og andre i Bergen kommune klart å gjøre klar en skole som skal ha plass til 300 elever.

Målet med denne innføringsskolen, er å ta imot barn på flukt på best mulig måte og få de raskt inn i skolen.

Bærer med seg mye trauma

Skolen har opprettet et samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste og bygger opp et team som kommer til å jobbe tett opp mot «den ukrainske skolen i Bergen». Teamet skal være til støtte for både elevene og lærerne i avdelingen.

Det er også viktig å få både lærere og fagarbeidere som kan være støttespillere for elevene.

– Vi er på utkikk etter personer som kan romme andres følelser og som tåler å stå i følelsene som kan komme. Mona Fåberg, rektor på «den ukrainske skolen i Bergen»

AKUTTSKOLE: Lynghaugparken avlastningsskole får en egen avdeling for opptil 300 ukrainske barn på flukt. Foto: Tsion Bruk / NRK

UDI estimerer at det i løpet av året vil komme 30.000 ukrainske flyktninger til Norge. Til nå er i overkant av 2000 ukrainere registrert.

Bare i Bergen har UDI opprettet 1250 akuttplasser.

Henter lærere fra andre skoler

Som forberedelse til åpningen har det blitt sendt flere meldinger til andre skoler i Bergen. Responsen har vært helt enorm, og både rektorer og lærere har meldt inn folk.

– Vi ønsker oss lærere som er gode klasseledere, som er varme og omsorgsfulle, og som har kompetanse i norsk som andrespråk, hvis vi kan finne det, sier Fåberg.

Lærere som tar imot tilbudet, får permisjon fra skolen de jobber i og får en vikarstilling i Lynghaugparken innføringstilbud. Dette bygget fungere til vanlig som avlastningslokaler når skoler i området renoveres.

– Jeg blir rørt flere ganger daglig av viljen til å stå på og å gå inn i dette for ukrainske barn i akuttmottak. Folk stiller på kort varsel, og hele Bergen kommune står på for å få dette til, forteller Fåberg.

PLUTSELIG REKTOR TO STEDER: Denne uka sa rektor Mona Fåberg straks ja til å også være rektor for en egen ukrainsk skole. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Viktig å ha riktig tilbud for barna

Byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Katrin Pilskog, er imponert over innsatsen til de som har jobbet med å gjøre klar skolen. Hun er opptatt av at dette er et midlertidig sted for de som bor på akuttmottak.

Barn som bor på private adresser og som skal bosettes i Bergen, skal begynne i nærskolene.

– Det er veldig viktig for oss at barn som kommer til Bergen får muligheten til å gå på skole. Det er en rett de har, sier byråden.