Her riv traileren ned dieselpumpene

– Taket datt ned på pumpene, så ei av pumpene er heilt flat og to er skeive, seier Geir Hylland, dagleg leiar ved Shellstasjonen og Jokerbutikken i Gudvangen i Sogn.

Det var rundt klokka 18 søndag at vogntoget var ferdig å fylla drivstoff. Men i det sjåføren skulle svinga ut frå pumpene, så reiv bakdelen av bilen med seg både taket og pumpene som store køyretøy brukar til å fylla drivstoff med.

Og alt vart fanga på dashbordkameraet til Rickard Thörnberg

– Det einaste eg tenkte var at det der går ikkje bra, og eg forstod ikkje kvifor han køyrde vidare. Han må ha høyrt og kjent at han var borti noko, og då burde han stoppa med ein gong. Han stoppa sjølvsagt, men han burde stoppa før heile taket datt ned, seier Thörnberg.

ØYDELAGD: Slik såg det ut etterpå. Foto: Geir Hylland

– Taket har ramla ned over pumpene, så det er store skader. To av pumpene verkar kanskje, sjølv om dei er litt skeive. Det kjem servicefolk i dag for å sjå på om dei to pumpene kan brukast mellombels til me får på plass nye, seier Hylland til NRK måndag morgon.

Når NRK snakkar med han i 14-tida, er servicefolka akkurat komne på plass. Men det vil ta ei stund før Hylland får svar på om nokre av pumpene er brukande fram til nye er på plass eller ikkje.

– Ei slik pumpe kostar 150.000 kroner, og det er tre pumper. Og taket kostar sikkert like mykje, seier Hylland.

Det er pumpene til store køyretøy som er øydelagde. Pumpene til vanlege bilar verkar som normalt.

NRK har forsøkt å koma i kontakt med transportselskapet, førebels utan hell.