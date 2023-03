Her risikerer du å vente i éin time i dag

Norled set inn ekstraferje på Lavik-Oppedal mellom klokka 15.- 21 i dag. Terje Fivelsdal i Norled seier til Firda at dei forventar mykje trafikk og at det kan bli ein times ventetid. Onsdag blir det også ekstraferje for å ta unna all trafikken.