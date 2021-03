Her renn deler av fossen forbi – slik at dei slepp å betale skatt

Stakaldefoss kraftverk er et vannkraftverk i Sunnfjord kommune i Vestland. Kraftverket er et elvekraftverk og utnytter et fall på 40 meter i elven Jølstra.

Foto: Oddmund Reisæter Haugen