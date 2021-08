Flere kalver har de siste to ukene stått fast i et bratt gjel i Giljarhuselva mellom Stalheim og Oppheim i Vossestrand.

Deler av elva er ekstrem og har kraftige stryk. På det bratteste er det 20–30 meter rett ned fra fjellsiden, ifølge eieren av kalvene.

Kalvene hadde vært savnet i tre uker på sommerbeite i utmark da de søndag omsider ble oppdaget av nabobonden. Da hastet det å få reddet kalvene.

– De har nok gått ned mot elva. Så tror jeg de har klart å dytte hverandre og falt ned, sier bonde og eier av kalvene, Stig Anders Hauge.

Denne sommeren er det tørt i fjellet, og bonden tror kalvene har vært på utkikk etter vann.

Kalver blir reddet med helikopter Du trenger javascript for å se video.

Én kalv død

Kalvene var svært avmagret da de ble oppdaget.

– De har stått uten mat, men heldigvis med vann. Ellers hadde de alle vært døde, sier han.

Kalvene sto så vanskelig til at det var umulig for dem å komme opp selv.

Røde Kors på Vossestrand ble derfor kalt ut av brannvesenet for å se sjekke forholdene til dyrene. Mannskap rappellerte ned til dem, men da ble det oppdaget at det var for sent for den ene kalven. Denne hadde alt sultet i hjel.

Resten av dyra fikk firt ned høy, men det hastet likevel å redde de avmagrede kalvene.

Bonden roser brannvesenet på Voss, som organiserte redningsaksjonen. Mandag ble kalvene løftet ut av gjelet med helikopter.

Avisa Hordaland omtalte først redningsaksjonen.

– Hadde sitt livs tur

Under bergingen ble den første kalven firt opp uten noen for bedøvelse. Den ble en strabasiøs tur for kuen, som sprelte fælt i luften.

AVMAGRET: Kalvene har lite muskler og fett på kroppen. Foto: Privat

– Den hadde adrenalin da den kom ned. Den hadde vært på sitt livs tur. Det lyste av øynene på den da den kom ned, og var nok litt i sjokk. Men den står nå her og spiser mat nå, sier Haugen.

Selv om den første av kalven fikk seg en flytur, ble bonden og dyrlegen enige om å skåne resten av gjengen for dette. De fikk sovemedisin, og merket ingen ting av turen.

– Trodde de var i himmelen

– Det var nasjonalromantisk da de kom ned. De landet og lå midt på den grønne engen, og trodde sikkert hadde kommet i himmelen, sier Hauge.

BLE REDDET: Fem kalver fikk sove under redningsaksjonen. Du trenger javascript for å se video. BLE REDDET: Fem kalver fikk sove under redningsaksjonen.

Mandag kveld ligger seks kalver i fjøset og sover på mykt underlag. De har fått litt mat, men må sakte, men sikkert feites opp.

– De har mistet 70 kilo med flesk og muskler. De fleste skadene kommer av de har stått på stein. Beina er skrapet opp, sier bonden.

Han tror de overleverer, men er særlig bekymret for én av kalvene.

FREDFULLT: Kalvene fikk sove ut medisinen på engen etter at de hadde blitt heist ned med helikopter. Foto: Privat

– Baksiden med utmarksbeite

Veterinær Hildegunn Mugås var med på å redde dyrene.

Hun sier det kan være risikabelt å bedøve dyr i dårlig forfatning.

– Man vet aldri om kroppen takler det som et friskt dyr, sier hun.

Men etter at den første kalven sprellet med beina, ble det bestemt at det var tryggere å la de andre få sovemedisin før transporten.

Hun tror det ender godt for kalvene.

HVILER: Kalvene skal nå hvile inne før de får slippe ut igjen. Foto: Privat / NRK

– Men dette er baksiden med utmarksbeite. Det er alltid en risiko, men samtidig skal jo alle ut. Helikopter har vært ute og reddet flere dyr i sommer, sier hun.

Bonden sier de aktuelle kalvene ikke får beite fritt på fjellet igjen denne sesongen, men i nærheten i kontrollerte omgivelser.

– Disse her har fått sin sjanse, sier han.

Men han er ikke redd for å slippe dyrene sine på utmarksbeite i fremtiden.

– Risikoen er verdt det. Det er fint for kalvene å komme ut, sier Hauge.

FIKK TRØST: Datteren bonden Hauge ga trøst til kalvene da de våknet. Foto: Privat

Den ferske bonden, som overtok gården ved nyttår, kommer til å ta i bruk drone for å følge med dyrene på beite fremover.