SISTE: Den store isproppen er no i ferd med å losne.

Eigarar av campingvogner fryktar at vassmassane har øydelagt mykje

– Isen har losna i elveløpet oppover, så har det demt seg opp ved utløpet av elva ved campingplassen. Her er tre-fire meter med is oppover i høgda, seier brannbefal Joar Flølo til NRK.

Campingplassen er evakuert og fleire vogner frakta vekk.

– Eg har aldri opplevd liknande. Vi vurderer situasjonen nøye utover kvelden, seier Flølo.

Men rett etter klokka 16 kom meldinga om at isproppen har losna og mykje av isen har hamna ut på det store Breimsvatnet.

Men for hytteeigarane Randi Liaset og Lars-Ståle Djupegot er situasjonen fortvilande.

– Eg trur det er vi som er hardast råka denne gongen. Men vi kan ikkje gjere så mykje. Går ikkje an å gå inn, seier dei til NRK.

Brannvesenet har fått beskjed frå NVE at dei ikkje kan byrje noko arbeid før situasjonen er meir avklart.

Campingplasseigar Inge Johnsen blei sjølv varsla av media om flaumen. Han fortel at han har varsla både NVE og kommunen om at dette kunne kome til å skje.

– Ein frå kommunen sa at dei ville opp og sjå på det, men det er no for seint når det alt har skjedd, seier Johnsen.

RENN OVER: Store mengder vatn og is frå Breimselva skapar flaum på Breim i Nordfjord. Du trenger javascript for å se video. RENN OVER: Store mengder vatn og is frå Breimselva skapar flaum på Breim i Nordfjord.