Her opnar han kraftverket

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) stod i dag for den offisielle opninga av Jølstra kraftverk. Markeringa skjedde fleire hundre meter inne i fjellet. Kraftverket kan produsere straum tilsvarande 12-13.000 husstandar. Det er av dei største som er bygd etter at tida for store vasskraftutbyggingar «gjekk ut».