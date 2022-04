Her lenkar ungdommen seg fast i protest mot gruvedrift

– Vi har sett att rivningsarbeidet er i gang på Engebø. Dette gruveprosjektet vil føre til ein miljøkatastrofe om det blir realisert, seier leiar Gina Gylver i Natur og Ungdom.

No har demonstrantar lenka seg fast i anleggsmaskinar. Tysdag morgon har 10–15 aksjonistar klatra over gjerdet til anleggsområdet på Engebø i Vevring. Plakatar er hengde opp på gjerdet, og det er kamprop.

Bakgrunnen er at Nordic Mining har starta førebuande arbeid for den planlagde gruvedrifta. Planane er svært omstridde, særleg gjeld det sjødeponiet som selskapet vil etablere i Førdefjorden. Over 20 bygningar skal no rivast.

Klar over konsekvensane

Natur og Ungdom tek i bruk sterke verkemiddel for å stoppe gruvearbeidet i Vevring.

Gylver seier dei har varsla lenkeaksjonar lenge, og kallar det «ei ekstremt viktig sak». Ho seier dei har kjempa i denne saka i ti år.

– Vi er heilt klar over at dette er eit alvorleg verkemiddel, seier Gylver.

– De er klar over at dette etter kvart blir ei politisak og at de kanskje blir fjerna for at anleggsarbeidet skal starte opp?

– Absolutt. Dette er ei sak av nasjonal og internasjonal betydning. Alle dei som er her, er klare til å ta konsekvensane, seier ho.

Også i 2016 var det demonstrasjonar mot gruvedrift og fjorddeponi i Vevring. Aksjonistar lenka seg fast, og over 80 personar fekk bøter for sivil ulydnad.

TEK SEG INN: Her tek aksjonistar seg inn på anleggsområdet på Engebø i Vevring klokka 7 tysdag morgon. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Klar over reaksjonar

Dagleg leiar for prosjektet, Kenneth Nakken Angedal, fortel at dei er klar over at det kjem reaksjonar.

– Vi har sjølvsagt fått med oss at dei kjem å demonstrere mot det vi set i gang med. Vi har sjølvsagt ingenting imot at folk ytrar meininga sine, og vi har tenkt på legge til rette på eit eige område for det på Engebø, seier han.

Selskapet seier det ikkje blir arbeidd på området i dag for å unngå konfrontasjonar.

Omstridd prosjekt

Engebøfjellet inneheld Noregs største førekomst av rutil, som er eit mineral som brukast som kvitningsmiddel i tannkrem, mat og måling, og som metall i fly og sportsutstyr.

Men prosjektet har vore omstridd, og konsekvensutgreiingar, reguleringsprosessar og motstand frå miljøinteresser har bidrege til at prosjektet har dratt ut i tid.

I alt har prosjektet ein kostnadsramme på rundt 2 milliardar kroner. I januar gjekk lokale investorar inn med 132 millionar kroner.