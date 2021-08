Her køyrer vennane i bilkortesje etter at kvinne (18) omkom

To 18 år gamle kvinner sat i bilen som laurdag kveld gjekk rundt og hamna på taket på Osterøy ved Bergen.

Den eine kvinna omkom, den andre ligg på Haukeland sjukehus. Kvinna som omkom var elev ved Osterøy vidaregåande.

– Det er heilt forferdeleg tragisk. Det går inn på oss, tilsette og alle elevane, seier rektor Vidar Tufteland.

Skulen har vore open frå klokka 14, og i ettermiddag køyrde vennar og elevar kortesje til ulykkesstaden for å legge ned blomar.

KORTESJE: Medelevar til kvinna som omkom køyrer kortesje og samla seg ved ulykkesstaden. Foto: Therese Pisani / NRK

BLOMSTER PÅ ULYKKESSTADEN: Fleire har møtt opp på ulykkesstaden for å legge ned blomster og helsingar i dag. Foto: Therese Pisani / NRK

– Vi kjenner godt eleven. Det er ein elev som hadde mange venner her og var godt kjent i miljøet.

Rektoren omtalar den omkomne som ei sosial og glad jente, som kjem til å bli sterkt sakna i klassemiljøet på skulen.

Både i søndag, måndag – og vidare utover i veka – kjem skulen til å følge elevane tett opp.

– Det er kjempeviktig å vere saman og snakka saman i tida som kjem, seier rektoren.

STERKT SAKNA: Rektor Vidar Tufteland seier elevane kjem til å bli følgt opp tett i tida som kjem. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Høyrde smell frå vegen

Merete Elgsås er nabo til ulykkesstaden og høyrde eit stort smell laurdag kveld.

– Vi hadde hatt ein relativt hyggeleg kveld saman med ungane. Klokka var like over 20, og då høyrer eg eit stort smell, seier ho.

Ho sprang til stuevindauget, medan mannen hennar sprang ned til ulykkesstaden. Han er i brannvesenet.

– Eg såg at det ikkje er mykje eg får gjort utanom å ringe til naudetatane. Eg høyrde mykje skrik, og mange sterke kjensler. Det var dramatisk og sårt, fortel ho.

HØYRDE SMELL: Merete Elgsås er nabo til ulykkesstaden og høyrde eit stort smell laurdag kveld. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Det er utruleg vondt at det har skjedd ei dødsulykke rett utanfor huset. Eg kan ikkje gjere anna enn å tenke på familie og pårørande, fortel ho med tårer i auga.

– Det verste som kunne skje

– Det er mange på Osterøy som har det tøft i dag, seier ordførar Lars Fjeldstad.

Han fortel at lokalsamfunnet no må stille opp for kvarandre.

– Det er ei tragisk, tragisk ulykke. Det verste som kunne skje. No gjeld det å ta vare på kvarandre og snakke med kvarandre, så stiller vi frå kommunen med dei ressursane vi har.

Han fekk beskjed om ulykka laurdag kveld, og seier alle tankane no går til dei næraste og pårørande.

TUNGT: Ordførar Lars Fjeldstad seier det har vore tunge timar, etter at han fekk høyre om ulykka laurdag kveld. Osterøy har oppretta kriseteam. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Naudetatane rykte ut til trafikkulykka rett etter klokka 20 til Valestrandsvegen på Osterøy.

Det var to kvinner i bilen, og den eine vart erklært død på staden. Den andre vart frakta til Haukeland sjukehus i sjukebil.

– Vi har aktivert kriseteamet. Dei hadde laurdag kveld eit samlingspunkt der råka kunne møte kriseteamet og politiet.

Fleire ungdommar samla seg ved Valestrand skule laurdag kveld.

EI KVINNE OMKOM: Ei kvinne på 18 år miste livet i ulykka på Osterøy laurdag kveld. Foto: Anders Totland / Bygdanytt

Undersøkingar gjennom natta

Bilen hamna på taket, ifølgje 110-sentralen. Dei skreiv laurdag på Twitter at det skal vere lekkasje og store skadar på bilen. Jan Ove Haga ved 110-sentralen fortel kva som møtte redningsmannskapet.

– Vi fekk melding om ulykka klokka 20.15. Det vart meldt om ein bil som låg på taket. Og at ein person hadde kome seg ut av bilen. Brannvesenet rykte frå Osterøy med to brannbilar. Dei hjelpte til med å få den andre personen ut av bilen.

Luftambulansen vart også tilkalla.

Politiet stadfestar at dei pårørande er varsla om ulykka og dødsfallet.

I ei pressemelding natt til søndag skriv politiet at kriminalteknikarar har kome til ulykkesstaden, der dei skal gjere vidare undersøkingar saman med ulykkesgruppa til Statens vegvesen.

Det arbeidet held fram utover søndag.