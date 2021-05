Her klipper Tor Halvard (11) snoren til sin egen port

Femteklassingene ved Mathopen skole i Bergen pleier å dra på utflukt til Alvøen for å spille volleyball.

NRK har tidligere fortalt at Tor Halvard Bjørgen (11) må stå på andre siden av gjerdet når klassekameratene spiller volleyball her.

Det fant ikke klassekameratene seg i, og etter flere brev og leserinnlegg har engasjementet deres gitt resultater:

Volleyballbanen har fått en port.

Tirsdag morgen var det duket for offisiell åpning av den nye porten.

Porten med skiltet «Tor Halvard's port» var pyntet med et rødt bånd for anledningen.

Tor Halvard sto klar med saksa, og klippet over båndet til stor jubel fra klassekameratene.

– Synes du det er gøy at navnet ditt står på porten?

– Ja, sier en stolt Tor Halvard.

OFFISIELL ÅPNING: Tor Halvard tok saksen i egne hender og åpnet den etterlengtede porten. NAVNSKILT: Porten har skiltet "Tor Halvard's port." NY PORT: Gjerdet til volleyballbanen har fått en port.

– Det var sykt kaldt, sier Tor Halvard når føttene hans treffer sanden for første gang, og roper høyt:

– Jeg synker! Jeg synker!

GRAVE: Tor Halvard får hjelp av klassekamerat Even Larsen (10) til å grave ned føttene. Foto: Kamilla Killingberg / NRK

– Synes du det er morsomt nå være på innsiden gjerdet?

– Ja, sier en smilende Tor Halvard.

– Hva er det morsomste å gjøre her?

– Grave hverandre ned i sanden!

– Det er gøy når alle får være med å leke

Alle klassekameratene er glade for at Tor Halvard endelig kan være med å leke.

– Jeg er veldig glad nå for at det har kommet en port, fordi det er veldig gøy at alle kan leke på innsiden av gjerdet, sier klassekamerat Kjetil Tellnes-Instebø (10).

Klassekameraten Even Larsen (10) er enig, og synes det er mye morsommere når Tor Halvard også kan være med.

– Det morsomste er å grave ned Tor Halvard og de andre, og så grave dem opp igjen, sier Even.

GRAVD NED: Klassekameratene har samarbeidet om å grave ned Tor Halvard. Foto: Kamilla Killingberg / NRK

Porten dukket opp på mystisk vis

Hvordan den etterlengtede porten kom på plass er fortsatt et mysterium.

– Vet dere noe om hvem som har bygget porten?

– Nei, og det er det som er så spennende, sier Kjærgård, og legger til:

– Vi har noen mistanker om hvem det kan være.

Bymiljøetaten hadde i utgangspunktet tatt på seg ansvaret med å fikse en port, men Alvøen lokallag ønsket likevel å fikse porten selv.

– Mens de diskuterte seg imellom ble porten satt opp tidlig fredag morgen. Så vi vet faktisk ikke helt hvem som har satt opp porten, sier Kjærgård.

Hun ønsker likevel å gi en stor takk til de som har gjort banen tilgjengelig for alle.

– Nå har banen fått en universell utforming, som vil komme til nytte for både store og små, sier Kjærgård og legger til:

– Det er en stor forskjell å stå på innsiden og være med, enn å stå på utsiden, sier Kjærgård.