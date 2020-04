– Eg har sjølv funne lam med piggtråd på seg. Det er heilt grufullt å sjå, seier sauebonde på Voss, Kristin Lemme.

Ho er godt i gang med å samla inn piggtråd på eiga innmark etter oppfordring frå Voss herad og Mattilsynet.

I 2010 kom det forbod om å setta opp ny piggtråd for å regulera dyra si åtferd. Forbodet gjeld likevel berre oppsetting av ny piggtråd og piggtråd som ikkje blir halde ved like av grunneigar.

Mykje piggtråd står dermed att i norsk inn- og utmark, noko som skaper problem for dyr i området.

PIGGTRÅD-DUGNAD: Rådgjevar i Voss herad, Kari Mostad, har tru på at dugnadsprosjektet kan få kommunen fri for piggtråd. Foto: Tale Hauso / NRK

Mattilsynet har saman med Voss herad, Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og renovasjonsselskapet IHM gått saman i eit felles prosjekt for å fjerna piggtråd. Dei betalar sankarane fire kroner per meter. Målet er å samla inn 40 kilometer.

– Så langt har vi samla inn nesten ti kilometer. Det er grunneigarar som er ansvarlege for dette. Men turgåarar som har lyst til å bidra, kan ta kontakt med grunneigar og spørja om dei kan ta piggtråden, seier rådgjevar i Voss herad, Kari Mostad.

– STORE SMERTER: Frode Munkhaugen i Dyrebeskyttelsen Norge ved Ringerike seier ugla hadde store smerter då den vart funnen. – Heile sida var riven opp slik at ein kunne sjå organ og skjelett. Foto: Frode Munkhaugen / Dyrebeskyttelsen Norge Ringerike

– Betydelege mengder

Dyrebeskyttelsen Norge er i gang med å kartlegga omfanget av ulovleg piggtråd. Tilbakemeldingar så langt tyder på at det er snakk om betydelege mengder.

– Vi gjekk ut på våre Facebooksider og bad om tilbakemelding frå publikum om dei hadde sett piggtråd i nærområdet. Meldingane strøymde på og det vart meldt om kilometervis med piggtråd. Dette er absolutt eit problem, seier leiar i Dyrebeskyttelsen Norge på Ringerike, Heidi Halvorsen.

Også seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, seier dei stadig blir kontakta frå ulike kantar om ulovleg piggtråd.

– Mattilsynet kan fatta vedtak om at piggtråden skal bli fjerna, men det er ikkje alltid lett å vita kven som er ansvarleg for gjerdet. Det er heller ikkje enkelt for Mattilsynet å gjennomføra fjerninga om grunneigaren ikkje gjer det sjølv, seier ho.

Sauebonden Kristin Lemme meiner kommunen si gulrot med betaling for dugnadsarbeidet er eit effektivt tiltak.

– Eg har allereie samla inn 25 kilo med piggtråd og håvar inn pengar medan eg jobbar. Det hadde vore veldig kjekt å vera den første kommunen utan piggtråd, seier ho.

PIGGTRÅD: Oppsetting av ny piggtråd etter 2010 er ulovleg. Piggtråd som ikkje blir halde ved like er og ulovleg etter Dyrevelferdslova. Foto: Tale Hauso / NRK

Kan gje store skadar

Viltnemnda har ved fleire anledningar måtta avliva dyr som har skada seg etter at dei har set seg fast i gjerda. Seinast i februar sette ein elg seg fast i et militært piggtrådgjerde i Troms.

I mars måtte Dyrebeskyttelsen i Ringerike klippa laus ei hardt skada kattugle som hadde sett seg fast eit piggtrådgjerde på Averøya Naturreservat.

Knævelsrud i Mattilsynet seier faren er størst for dyra når piggtråden ikkje blir halden ved like av grunneigar.

– Piggtråd kan påføra både tamme og ville dyr store skadar og lidingar, seier ho.

Piggtråden som blir samla inn på Voss kan bli levert til Indre Hordaland Miljøverk (IHM).