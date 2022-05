Her kan du berre gå på do om du har ein femkronar

– Det er ingen som har med seg 5-kronarar, seier skuleelev Ida-Cecilie Skansberg Hopland.

Ho sit på venterommet på busstasjonen i Førde.

Her er det fleire toalett, men betalingssystemet gjer at toaletta likevel er utilgjengelege for mange.

Skal dei som reiser med buss forbi Førde gå på do her – må dei ha ein femkronar i lomma.

VILLE HATT EIN KORTAUTOMAT: Ida-Cecilie meiner det burde vere mogleg å betale med kort for å bruke toalettet på rutebilstasjonen. Sjølv har ho aldri brukt det. Foto: Oda Flaten Lødemel / NRK SOGN OG FJORDANE

Det merkar Markus Holme, som er dagleg leiar på Rutebilkiosken. Kiosken ligg vegg i vegg med venterommet der toaletta er.

Han fortel om ein jevn straum med kundar som treng femkroningar til toalettbesøket. Nokre hundrelappar går ut kvar veke i femkronarar.

EIN SNAKKIS: Markus Holme opplever ofte at kundane i kiosken snakkar om betalingsløysinga på toaletta. – Det er alt frå dei som synest det er ein uting å betale for å gå på do, til dei som har forståing for det. Foto: Oda Flaten Lødemel / NRK SOGN OG FJORDANE

Kundane er einige i at det er litt tungvindt med kontantar i staden for ein kortterminal.

– Eg vil tru at 99% av kommentarane om toalettbetalinga hadde forsvunne dersom det hadde vore mogleg å betale med kort for å gå på do, ler han.

Blir meir og meir kontantlause

I fjor melde Finans Norge at Noreg styrkte posisjonen som «verdas mest kontantlause samfunn».

– Vi har framleis posisjonen som verdas mest kontantlause samfunn og held fram med å gå i den retninga, seier Tom Høiberg, fagdirektør i Finans Norge.

Han synest det er spesielt at toaletta på rutebilstasjonen berre tek i mot mynt.

Kan vere diskriminerande

– Denne typen betalingsløysing kan vere diskriminerande, fordi ein rutebilstasjon skal vere universelt utforma.

Det seier Ragnar Lie, seniorrådgjevar og jurist i Likestillings- og diskrimineringsombodet.

Universell utforming handlar om tilretteleggje slik at alle i samfunnet skal kunne delta og bruke tenester på ein likeverdig måte.

KAN VERE DISKRIMINERANDE: Ragnar Lie, seniorrådgjevar og jurist i LDO. Foto: Thomas Eckhoff / Thomas Eckhoff

Ein person som har ei funksjonshemming skal til dømes kunne ta seg inn på og bruke eit toalett utan hjelp frå andre.

– Ei betalingsordning som berre godtek mynt kan gjere det vanskeleg å få betalt, slik at det ikkje blir nokon reell tilgang til toalettet, sjølv om det i utgangspunktet er tilgjengeleg.

Mange tek ut femmarar

Men somme har framleis kontantar på lur. For Asbjørn Nilsen kjem det godt med på busstasjonen i Førde.

– Eg har ikkje tenkt på det. Eg har blitt eit vanemenneske og har gjerne med meg ein femkronar i lomma.

ALLTID BUDD: Asbjørn Nilsen har som regel med seg ein femkronar i lomma. Foto: Oda Flaten Lødemel / NRK SOGN OG FJORDANE

Sjølv om han har med seg mynt, ser han at det kan vere ei utfordring for andre.

Vil kome nye løysingar

Nils Huus er administrerande direktør i Firda Billag. Han skjønnar at betalingssystemet kan vere utfordrande for dei reisande, men viser til at det er toalett også på bussane.

– Eg ser at systemet er litt gammaldags. Vi er i ein prosess med å planlegge oppgradering av busstasjonen. Då vil det kome nye løysingar, seier Huus.

Kor tid dette vil skje, kan han ikkje svare på enno.