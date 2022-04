Her jublar skuleborna for flunkande ny tunnel

– Det er veldig bra og veldig deilig å få ny tunnel.

Elevane Erik August Flo Thorsdal, Iver Flo, Emil Strømme Døving og Espen Bøe jublar for den nye skulevegen gjennom den fire kilometer lange Flotunnelen.

– No slepp vi å vere redde for at det skal gå ras, og vi kan vere trygge på skulevegen, seier Bøe.

For å markere den flunkande nye tunnelen var skulebussen den aller første som fekk køyre gjennom frå Veslebygda til Flo i ettermiddag.

TRYGGARE SKULEVEG: Erik August Flo Thorsdal og Iver Flo på skulebussen gjennom den nye tunnelen til Flo. Foto: Oddmund Reisæter Haugen / NRK

– Blir ein draum å køyre

Bjørn Fonn som køyrer skulebussen seier det var ei stor oppleving å få innvie tunnelen.

– Han ser veldig flott ut. Vi har levd med rasfaren og ikkje minst ansvaret for borna. Det blir det mykje tryggare. Dette blir ein draum å køyre.

Lokalbefolkninga har i mange år kjempa for å sikre den rasutsette fylkesvegen til Flo. Folk har levd med uvissa som følgjer med ein rasfarleg veg i alle år.

Tunnelen har kosta om lag 700 millionar kroner og skal trygge dei 70 innbyggjarane som bur i bygda.

ETTERLENGTA: Ein rasfarleg veg er blitt tryggare når Flotunnelen i Stryn i dag opna. Foto: Oddmund Reisæter Haugen / NRK

Tre månader før tida

Den rasfarlege gamlevegen mellom Veslebygda og Flo blir no stengd for trafikk.

– Det er mange foreldre som har sete med hjartet i halsen når skulebussen skal køyre til og frå Flo på grunn av rasfaren, seier prosjektleiar Jon Harald Huseklepp.

Rassikringsprosjektet skulle eigentleg vere ferdig til sommaren, men var så godt i rute at Vestland fylkeskommunen valde å opne tunnelen for trafikk no rett før påske. Det er mykje snø i høgda og dermed skredfare.

– Vi ønskjer at folk skal ferdast tryggast mogleg. Det er ei god kjensle av å endeleg få sleppe gjennom trafikk i tunnelen.

Trengst milliardar

Fleire mindre bygder i Noreg har vegar som treng rassikring til store summar. Tal frå Statens vegvesen (frå 2019) syner at det er behov for meir enn 70 milliardar kroner for å sikre dei mest rasutsette riks- og fylkesvegane i landet.

No har den vesle bygda Flo fått sikker veg. Utan den nye tunnelen hadde ikkje Ole Christian Flo har flytta heim att med sambuar og borna.

– Vi hadde ikkje vurdert å flytte hit om vi skulle leve med den vegen, fortalde han til NRK i mars.

Slik historier likar prosjektleiar Jon Harald Huseklepp å høyre.

– Det er godt å høyre att at folk buset seg i distrikta og at vi har pengar til rassikring i Noreg slik at vi kan byggje sikker veg til bygder som Flo.

Det står enno att litt arbeid i tunnelen, og det kan difor bli stengingar både i påska og utover våren. Og sjølv om tunnelen opna i dag, vil den offisielle opninga vere nærare sommaren.