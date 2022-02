Her jublar dei for eit nytt OL-gull

Saman med resten av elevane på Tonning skule i Stryn stod jubelen i taket då onkel Johannes tok endå eit gull.

– Eg kan ikkje beskrive det. Det er sjukt gøy, jublar ho.

Flagga gjekk til topp i turistkommunen med rundt 7000 innbyggjarar då OL-gullet var eit faktum. Grunnlaget for suksessen til brørne vart lagt på nokre kilometer frå turistbygda, i skianlegget i Markane.

Bygda har hatt mykje å glede seg over oppgjennom åra, brørne har sanka medaljar i mange store meisterskap.

Saman med resten av klassen såg ho den spennande OL-thrilleren på TV. Der fekk oppleve at Johannes Thingnes Bø bomma to gonger på siste skyting, men likevel sikra seg sigeren.

FEST: Jublen stod i taket då stryningane fekk endå eit OL-gull fredag. Foto: Raymond Lidal / NRK

– Årets mål har lenge vore OL, men at det skulle så bra hadde eg ikkje trudd. Det er heilt ekstremt. I dag kan eg ikkje skjule gleda over kor gode ski vi har. Eg gjekk roleg, men gjekk ifrå dei andre likevel. Så er eg glad over eigne prestasjonar, seier Bø og vedgår at han var i ferd med å få skjelven på siste skyting, fortel Thingnes Bø til Discovery rett etter løpet.

FOLKETOG: Fleire hundre born og vaksne gjekk i tog heim til foreldra til Johannes og Tarje for å heidra dei etter innsatsen i OL. Foto: Raymond Lidal / NRK

Skjelven var også niesa heime i Stryn.

– Det går gått bra med onkel, men eg kjende meg ikkje sikker.

Ho har sett dei fleste løpa til onklane.

– Det har vore spennande, eg har nesten ikkje tort å sjå på.

Mathea legg ikkje skjul på at ho er stolt over innsatsen til onklane sine, Saman med resten av klassen spring ho ut av skulen for å gå i det spontane folketoget som går til besteforeldra hennar, som også er foreldra til skiskyttar-brørne.

OVERRASKA: Foreldra til brørne Bø, Aslaug Thingnes Bø og Klemet Bø, vart overraska med folketog etter OL-gullet. Foto: Raymond Lidal / NRK

Overraska foreldre

Og der vart folketoget møtt av to blide og så overraska mamma og pappa Bø.

– Vi hadde ikkje peiling. Dette var ei overrasking. Det ville jo ingenting ende ta, det var jo fleire hundre. Dette var ei stor oppleving for oss, seier pappa Klemet.

– Veldig stas. Det vekte stor begeistring hos meg. Det var ein annleis måte å hylle prestasjonane til gutane og oss som familie, legg mamma Aslaug til.

Men sjølv om spenninga var til å ta og føl på under fredagens renn, er det likevel eit anna høgdepunkt foreldra kjem til å hugse best frå innsatsen til gutane under OL i Kina.

– Det å oppleve å sjå dei stå i lag på ein OL-pall som brør, det er ikkje alle forunnt.