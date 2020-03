Her griper politiet inn for å stanse flypassasjerer på Flesland

Klokken 17.15 lørdag ettermiddag landet et KLM-fly fra Amsterdam på Bergen lutthavn Flesland.

Etter instruks fra kommunen, bisto flere politibetjenter fra Vest politdistrikt med å stanse utenlandske passasjerer som kom med flyet og som må returnere dersom de ikke kan dokumentere fast bopel i Norge.

– Vi gjør en nasjonal dugnad for å hindre spredning. Dette er nytt for alle involverte, men vi gjør så godt vi kan for å bidra, sier lufthavndirektør Helge Eidsnes til NRK.

– De fleste forstår

Flyplassen har arrangert et køsystem for å sikre god avstand mellom folk. Deretter blir reisende som kommer med utenlandsfly tatt inn én og én til samtale med politiet.

– Der spør vi hvilket statsborgerskap de har og hvilket formål og bosted de har i Bergen. Kan de ikke framvise bosted, blir de bedt om å reise tilbake igjen, sier flyplassjefen.

– Vi ser nå at det er stadig færre som kommer til Norge, og de som kommer forstår reguleringen. Jeg tror de setter pris på at vi følger opp så nøye som vi gjør. Det er leit for de som har brukt mye penger på en ferietur, men de fleste forstår, sier Eidsnes.

På ankomsten fra Amsterdam var det totalt to passasjerer som ikke kunne dokumentere bosted og som måtte følges opp nærmere av politiet.

Med hjemmel i smittevernloven kom Bergen kommune lørdag med flere anmodninger til norske og utenlandske passasjerer som ankommer Flesland:

Reisende som er utenlandske statsborgere og ikke har fast adresse i Norge, skal stanses og reise hjem.

Reisende med symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, skal undersøkes av helsepersonell og settes i isolasjon eller karantene i 14 dager.

Norske og utenlandske statsborgere med fast adresse i Norge som har vært i land utenfor Norden etter 27. februar 2020, skal umiddelbart reise rett hjem og være i 14 dagers karantene.

– Det har vært en tett dialog mellom Bergen kommune, politiet og Avinor og vi har fått på plass gode rutiner for å håndtere passasjerer som kommer fra utlandet til Flesland, sier kommunaldirektør Robert Rasta.



På Oslo lufthavn Gardermoen ble heimevernet satt inn for å hjelpe Ullensaker kommune med å følge opp koronatiltakene. Et tjuetalls soldater ble utstasjonert på Norges hovedflyplass.

Elever på utveksling må hjem

Korona-krisen rammer også elever i videregående skole som er på utvekslingsopphold i Norge.

Spanske Luis Mikame er på utveksling ved Amalie skram videregående skole i Bergen og måtte lørdag returnere til hjembyen Sevilla.

Siden i høst har har han bodd hos sin norske vertsfamilie i Bergen sammen med kameraten Theo Kortschak fra Østerrike.

– Det er trist, jeg har fått mange venner her. Situasjonen er ikke noe bedre i Spania enn i Norge, sier Mikame.

Skoleeleven blir nødt til å ta fag opp igjen som følge av at utdanningen nå blir avbrutt.

– Jeg er skuffet og litt sint, men det er ikke så mye å gjøre med det, sier han

Vertsmor Anne Lyngedal sier vertsfamilien har blitt veldig glad i elevene.

– Men sånn som verden er akkurat nå, er det godt for dem å være med den ordentlige familien sin, sier Lyngedal.