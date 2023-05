Her får du billig straum, om du har orden i økonomien

Lærdal inst i Sogn har tilgang på rikelege mengder konsesjonskraft, og før jul vedtok kommunen at krafta skal kome deira eigne innbyggjarar til gode.

Heilt konkret ved at dei får tilbod om å teikne fastpriskontraktar på straum til 62 øre per kWh.

Ordførar Audun Mo (Ap) seier til NRK at avtalen spring ut av «ein sosialdemokratisk ide om å dele goda og jamne ut forskjellar».

Men ikkje alle i kommunen får tilgang til den nye avtalen.

Forklaringa er at kraftleverandøren først gjer ein kredittsjekk på kundane. Dei som ikkje består testen vert vist til «den vanlege marknaden», der snittprisen dei siste dagane har vore den dobbelte av fastprisen.

Strømpris i dag Strømpriser for Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Tromsø Trondheim Noen dager får man strømstøtte, og i de tilfellene vil prisen du betaler faktisk være mindre enn det vi viser i grafen. Les mer om strømavgiftene og når du får strømstøtte her. Inkludert avgifter 0,5 kr 1 kr 1,5 kr 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 1,53 kr Billigst kl. 14 1,06 kr Dyrest kl. 20 1,86 kr

I Sogn Avis erkjenner ordføraren at det er eit paradoks at dei som treng det mest fell utanfor sponsinga, og at kommunen ikkje tok høgde for dette utfallet då dei vedtok at konsesjonskrafta skulle komme innbyggjarane til gode.

– Dette er dessverre endå eit døme på at det er dyrt å vere fattig. Men eg ser ikkje heilt kva vi kunne gjort annleis, seier han til NRK.

Han legg til:

– Det er ikkje sånn at vi kan instruere kraftselskapet til å inngå avtalar dei ikkje ønskjer.

Eller kunne kommunen gjort nettopp det?

NRK har vore i kontakt med fleire som meiner at kommunen burde og kunne stilt som vilkår at alle innbyggjarar, uansett betalingsevne, må få tilgang til ordninga.

Ordførar Audun Mo (Ap) seier til NRK at det «etter alt å døme er relativt få» som er ekskludert frå ordninga, og at dei vil prøve å finne ei løysing på problemet. Foto: Jan Christian Jerving / NRK

Førsteamanuensis i rettsvitskap, Morten Walløe Tvedt, seier til NRK at «instruksjonsretten» gjer at kommunen kunne pålagt kraftselskapet å tilby avtalen til alle.

Og vidare at leveringsplikta for straum etter Energilova «er eit argument for at kraftselskapet må tilby den same avtalen til alle innanfor det same geografiske området».

– Det er stor forskjell på kredittsjekk ved nye lån og det å teikne ein avtale om eit livsnødvendig gode som straum, seier han.

Forbrukarrådet uttaler at kommunen «bør sjå på løysingar» for å utvide fastprisavtalen til å omfatte alle innbyggjarane.

– V i kan ikkje lukka augo for dei som kanskje treng det mest

– Kommunen burde sikra at alle innbyggjarane fekk ta del i dette tilbodet, seier seniorrådgivar i Forbrukarrådet, Thomas Iversen.

– Det kunne til dømes vore løyst ved at kommunen stiller garanti for dei som fell utanfor på grunn av betalingsmerknader, legg han til.

Sæmund Stokstad er kommunestyrerepresentant for Lærdal SV.

– Vi må prøve å få denne døra på gløtt igjen, seier han.

Han viser til at formålet med ordninga var å gi innbyggjarane «ei hjelpande hand i det som for mange er ei økonomisk utfordrande tid».

– Då seier det seg sjølv at vi ikkje kan lukka augo for dei som kanskje treng det mest.

Les også: Høgare rop om makspris på straum

Gruppeleiar for SV i Vestland Fylkesting, Marthe Hammer, karakteriserer avtalen som «heilt urimeleg».

– Det som er viktig her er at universelle ordningar faktisk gjeld alle. Dette blir litt som barnetrygd, som også er ei universell ordning. Mange kommunar har avkorta denne for dei som lever på sosialtrygd, medan andre får barnetrygda i tillegg. Då blir dei som har minst ramma.

– Intensjonen med ordninga var jo at ho skulle gjelde alle innbyggjarane i Lærdal, og når ein får vite at det ikkje er tilfelle, så får ein gå gjennom å sjå kva som må til for å sørgje for at ho gjeld alle, seier gruppeleiar for SV i Vestland Fylkesting, Marthe Hammer. Foto: Nikita Solenov/SV

– Det er heilt urimeleg

Resonnementet om at det er «dyrt å vere fattig» byggjar på at folk med betalingsmerknader fort hamnar i spiralar der dei må velje løysingar som kan vere rimelegare på kort sikt – men dyrare på lang sikt.

Døme på denne «knappleikens psykologi» er bilar med høge verkstads-utgifter og bustader med større oppvarmingsbehov.

– Det er heilt urimeleg at folk med økonomiske problem ikkje får same tilbod som andre, seier Sofie Marhaug i Raudt.

Ho seier bråket rundt straumavtalane i Lærdal er symbolsk for kva som skjer «når vi gjer straum til ein vare, og ikkje eit felles gode som vi eig saman».

– Her har kommunen innført ei god ordning for innbyggjarane, men som slår ut feil. Sjølvsagt kan politikarane bestemme at kommunen ikkje skal bruke eit kraftselskap som stiller så strenge krav.

– Det er uakseptabelt Ekspandér faktaboks Terje Halleland, Frp – Dette verkar som slett politisk handverk, der det ikkje er teke høgd for korleis ordninga slår ut. Det er synd om folk med låg betalingsevne blir sette på gangen, når rimelege og fornuftige straumløysingar skal distribuerast. Det er svært urovekkjande at mange slit med dei høge straumprisane i dag, og då bør det leggjast til rette for at dei med dårleg råd ikkje fell utanfor dei rimelege løysingane. Jeanette Syversen, gruppeleiar i Raudt Vestland – Det er uakseptabelt å la dei med dårlegast råd blø dobbelt på straumprisen ved å sende dei ut på børsen! Eg råder kommunestyret i Lærdal om snarast å sikre at absolutt alle innbyggarar, samt institusjonar og næringsliv får tilgang på straum til makspris på 35 øre. Som fylkesordførarkandidat for Raudt inviterer eg ordførar i Lærdal og lokalpolitikarar frå andre kraftkommunar med på eit samla initiativ om å krevje at fylkeskommunen tilbakefører konsesjonskraftinntektene sine til kommunane som har stilt sine naturområde til disposisjon. Vi er nøydt å sikre stabile og rimelege kraftprisar til innbyggjarane, heile næringslivet og frivillige lag og organisasjonar som slit med dei rekordhøge straumrekningane.

Fastprisavtalen i Lærdal fekk også merksemd i vinter då kommunestyret vart orientert om at fastpris-kundane brukte dobbelt så mykje straum som dei utanfor ordninga.

Les også: Her bruker fastpris-kundar dobbelt så mykje straum som dei andre

– F leire saker enn tidlegare går til inkasso

Det siste året har dei høgste ropa om makspris på straum kome frå Frp, Raudt – og KrF.

– Dette er svært uheldig. Lærdal har store kraftinntekter, og når dei lagar ei slik løysing må dei passe på at dei med dårleg økonomi også blir inkluderte, seier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Han legg til at dette uansett ikkje ville vore ei sak om fleire vart med på deira modell om 100 prosent kompensasjon kvar gong straumprisen går over 50 øre.

– Kredittsjekk treffer ikkje berre «fattige» Ekspandér faktaboks Eivind Smith, professor i rettsvitskap – Kredittsjekk treffer ikkje berre «fattige», men også folk som av ulike grunnar har «rota det til». Så rettsleg diskriminering er det vanskeleg å sjå at det kan bli tale om – dette gjeld jo ikkje noko «vesentlege forhold ved ein person», som er formuleringa i Diskrimineringslova paragraf 1.

Anita Lesteberg er leiar i FØL Noreg (Foreininga for auka levestandard).

Ho er skuffa over at arbeidarpartikommunen Lærdal har gått god for ei ordning som «skvisar dei mest sårbare gruppene».

– Prisane har auka på alle varer og tenester, og fleire hamner i klemme. Det er fleire som får betalingsmerknader, og mange fleire saker enn tidlegare går til inkasso. Då verkar ei ordning som dette feil, og ikkje minst diskriminerande.

Ho legg til:

– Det er nettopp dei som slit økonomisk som treng denne ordninga mest.