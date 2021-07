Her er uvêret: Fleire tusen lynnedslag over Sør-Noreg

Knallvêret i Sør-Noreg er over for denne gang. No varslar meteorologane om eit vêrskifte.

Frå søndag ettermiddag og utover måndagen, er det gult farevarsel om kraftige regnbyer, styrtregn, lyn og tore i Sogn og Fjordane, Hordaland, Møre og Romsdal, Telemark, Buskerud og Agder.

Mange har nok allereie lagt merke til fleire lyn- og toreveret. I Sør-Noreg har det frå klokka 13.00 til 14.00 kome over 3000 lynnedslag.

Dei siste seks timane er faktisk talet på over 13.000, viser lynradaren til Meteorologisk institutt.

– Det er viktig at folk er informert, for det skjer ikkje så ofte at det er så mykje lynaktivitet, seier meteorolog Susanne Reuder til NRK.

LYN I HAFSLO: Orrestad melder om skiftande vêr i Hafslo. I augeblikket er det fint. Foto: Ole Johan Orrestad

– Hald dykk innandørs

Ho har nokre anbefalingar til dei som oppheld seg i dei vêrutsette stadane i ettermiddag og utover kvelden.

– Det er viktig at folk held seg innandørs og koplar frå elektrisk apparatur. Det er også viktig at ein unngår store sletter og store tre. Ikkje svømme eller bade. Det er også viktig at ein følger med på køyreforholda.

Søndag er det meldt om to terrengbrannar som følge av lynnedslag. Eitt på Hafslo i Luster og eitt i Eikefjord i Sunnfjord.

Meteorologane er ikkje sikre på kvar uværet med lyn og styrtregnet tek turen, eller kor mykje som kjem. Men det vil vera store lokale variasjonar fram til farevarselet er over klokka 21.00 i kveld.

Frå måndag av er det venta kraftige regnbyer i Telemark, Buskerud og deler av Agder. Gult farevarsel er sendt ut.

Endring i prognosar

Yr.no meldte om styrtregn, lyn og torevêr før helga.

Trass i ein liten endring i prognosane, er det framleis venta kraftige regnbyer og mykje lyn i områda Nordhordland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

– Det kan komme kraftige lokale regnbyer på over 15 millimeter søndag kveld. Og vêret kan endre seg raskt, understrekar Reuder.

Det er fleire konsekvensar av torevêr og styrtregn: