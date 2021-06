Denne sommeren legger NRK ut på tokt med det 107 år gamle skoleskipet «Statsraad Lehmkuhl», Norge største seilskip og Bergens store stolthet.

Ferden går fra nord til sør gjennom seks uker, med start utenfor Nordkapp tirsdag 6. juli og avslutning utenfor Arendal søndag 15. august.

Flere nye ansikter

Hele tolv programledere skal dele på å lede «Sommerskuta», som TV-sendingen er døpt. Programleder-duoene består av en rekke kjente ansikt og stemmer fra TV og radio. Flere deltar for aller første gang i sommersendingene.

Dette er alle programlederne:

Uke 27: Amir Horori og Karen Marie Berg

Uke 28: Tamanna Agnihotri og Silje Nordnes

Uke 29: Linda Eide og Ronald Pulk

Uke 30: Adelina Ibishi og Tete Lidbom

Uke 31: Mari Garås Monsson og Rune Nilson

Uke 32: Emil Gukild og Selma Ibrahim

PÅ TOKT LANGS KYSTEN: 98 meter lange «Statsraad Lehmkuhl» blir hjemmet til de tolv programlederne på «Sommerskuta» i sommer. Foto: Richard Sibley / NRK

– Fikk sjørøverfølelse

En av debutantene er P3-programleder Tamanna Agnihotri (23) fra Oslo, som skal seile fra Senjahopen til Kjerringøy sammen med «Maskorama»-programleder Silje Nordnes (36) fra Hamarøy

– Jeg har aldri vært i Nord-Norge før, så for meg blir dette nytt og utrolig spennende. Folk sier det er så nydelig, så jeg er veldig glad for endelig å få muligheten til å se det selv. Og ikke minst det å få være med på en seilskute. Det er helt surrealistisk. Den er svær, altså, sier Agnihotri.

Onsdag fikk programlederne se «Statsraaden» på nært hold under lanseringen i Bergen. Der ble de også vist hengekøyene mannskapet skal sove i under seilasen.

– Det var skikkelig «Pirates of the Caribbean»-følelse. Jeg hadde hørt om hengekøyene på forhånd, men tror det skal gå helt fint. Jeg har hørt at de skal være bra å sove i for ikke å bli sjøsyk.

GLEDER SEG: P3-programleder Tamanna Agnihotri (t.v.) har aldri vært i Nord-Norge før. Hun gleder seg stort til å få oppleve Troms og Nordland sammen med Silje Nordnes. Foto: Silje Katrine Robinson / NRK

Fersking til sjøs

Ronald Pulk (41) i NRK Sápmi var med på «Reinflytting minutt for minutt» i 2017, men regner seg ellers som førstereisgutt - ikke minst på sjøen.

– Jeg kommer jo fra Indre Finnmark og er ikke vant til sjøen, så det blir spennende. En mulighet som dette får man kanskje aldri igjen, så det var ikke vanskelig å si ja da tilbudet kom, sier programlederen, som mange nok også husker fra «Farmen kjendis» i 2019.

I sommer skal han seile fra Nordland til Møre sammen med Linda Eide (52), kjent fra bl.a. «Norsk attraksjon» og «Eides språksjov». De to møttes da Pulk var gjest i sistnevnte program.

– Kjemien var der med én gang, så jeg setter stor pris på at det er Linda som blir partneren min på ferden. I tillegg er jeg veldig glad for at det ble Helgelandskysten, som er sjøsamisk område. Det blir kjekt å få se, sier Pulk.

I SJØSAMENES SPOR: Ronald Pulk i NRK Sápmi er med på sin andre sakte-TV-produksjon og seiler sammen med Linda Eide. Han gleder seg spesielt til seilasen nedover Helgelandskysten. Foto: Silje Katrine Robinson / NRK

Sakte-TV-sjefen: – Blid gjeng

Prosjektleder og sakte-TV-sjef i NRK, Thomas Hellum, sier han er stolt og glad over programlederteamet som skal ut på tokt i sommer.

– Disse tolv utgjør en motivert, engasjert og blid gjeng som alle evner å ta ting som de kommer og stå i vinden bokstavelig talt, sier Hellum.

– Dette blir sommeren for det uplanlagte uten manus, der vær og vind styrer oss. Alle de tolv kommer til å ta dette på strak arm og være varme og friske turguider for seerne.

Av hensyn til den pågående pandemisituasjonen og fortsatt krav til avstand blir det ikke tradisjonelle kveldssendinger med masse folkeliv og store folkeansamlinger på kaiene langs seilingsleden.

– Vi blir glade om folk kan vinke til oss fra der de er. Fra nes, holmer og fra egne båter, sa prosjektleder Hellum da konseptet ble sluppet i februar.

LAR VINDEN STYRE: Thomas Hellum er prosjektleder for «Sommerskuta» og sakte-TV-sjef i NRK. Denne sommeren styrer han et prosjekt hvor vær og vind kan kaste om på planene. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Dette er den planlagte seilingsruten: