Her er Barmen på plass ved Aalesund sin stadion

Barmen har spelt heile si karriere i Sportsklubben Brann. Men ti dagar etter nachspielskandalen natt til 10. august vart det kjent at Kristoffer Barmen hadde fått sparken i Brann.

No skal bergensaren truleg ta nye steg.

Barmen landa i kveld tysdag på Ålesund lufthamn Vigra, og reiste så vidare til Color line stadion. Der var han ovanfor NRK tydeleg på kvifor han vil til AaFK.

– Lars Arne Nilsen. Det er ikkje berre korleis han er som trenar. Det er korleis har er som menneske.

– Ynskjer å leggja nachspielsaka bak meg

Noverande Aalesund-trenar Nilsen trena Brann frå 2015 til i fjor sommar. Då gjorde dårlege resultat til at Nilsen og Brann avslutta samarbeidet.

Det var TV2 som fyrst meldte at Barmen og Aalesund var nær ved å bli einige om ein overgang.

Seint tirsdag kveld kom stadfestinga frå Brann om at Barmen er fristilt frå dei, som gjer han mogelegheita til å fortsetja karriera i ein annan klubb.

– Eg ynskjer å leggja nachspielsaka bak meg og bidra til å skapa ro rundt Brann, slik at spelarane og klubben kan konsentrera seg fullt ut om å redda plassen i eliteserien. Eg er lei meg for at eg handla som eg gjorde og for støyen det har skapt for klubben eg har vakse opp i og er glad i, seier Kristoffer Barmen i ein pressemelding.

KJUAGUTT: Barmen har spelt 250 obligatoriske kampar, og skåra 35 mål for Brann opp igjennom karriera. Foto: Marit Hommedal / Marit Hommedal

Ventar stadfesting i løpet av kvelden

Overgangsvinduet er over ved midnatt i dag. Barmen sin agent André Schei Lindbæk vil ikkje bekrefta ovanfor NRK at overgangen er klar like før klokka 21.

– Men me har som mål å nå overgangsvindauget innan midnatt, seier Lindbæk.

22.15 avviser også Lars Arne Nilsen at overgangen er i boks.

– Vi har ingenting klart foreløpig, seier trenaren.

22.55 seier Barmen at ikkje han kan stadfesta overgangen heller.

– Eg veit ikkje kva som er status.

– Kan det ordna seg då?

– Jaja, alt kan ordna seg, seier Barmen.

Både Barmen og Lars Arne Nilsen forlet stadion rundt 23.00. Både Barmen og Nilsen sa dei hadde håp om at overgangen skulle gå i boks.

– Det er ikkje meir eg kan gjere. Ting er ikkje klart enda, seier Nilsen.

I går vart det kjent at Brann og spelaren ikkje hadde blitt einige etter at Barmen fekk sparken. Han varsla difor klubben om at han ville nytta seg av retten til å stå i stilling, og difor hadde tenkt til å møta på trening ut oppseiingstida.