Her dukket det omstridte jøde-maleriet opp igjen i Bergen i natt

Bergen kommune finansierte selv veggmaleriet til en lekeplass i Bergen. Forrige uke besluttet de å fjerne det etter høylytt kritikk fra det jødiske miljøet i byen.

– Dette er ikke kunst, dette er gammel antisemittisme, sa jødiske Oen Elpeleg som bor i nærheten av lekeplassen.

Den kjente gatekunstneren AFK står bak verket, som viste en eldre jødisk-ortodoks mann med et palestinsk flagg og et tøystykke med forkortelsen «BDS» festet til jakken.

BDS er en bevegelse som har som mål å legge politisk og økonomisk press på Israel. Motstandere har kritisert bevegelsen for å være antisemittisk.

I nattens mørke ble maleriet igjen satt opp i Bergens gater, denne gangen i Professor Keysers gate på Nygårdshøyden.

LITT STØRRE SMIL: Denne gangen har den jødisk-ortodokse mannen et litt større smil rundt munnen. ASSISTENT: AFK hadde med seg sin assistent natt til torsdag. ENGASJERTE: En gjeng med ungdom samlet seg rundt kunstneren da verket ble satt opp igjen.

En gjeng med feststemte bergensere samlet seg rundt kunstneren da han i totiden natt til torsdag fikk den jødisk-ortodokse mannen til å gjenoppstå, denne gangen med et litt større smil.

I parallellgaten kjørte en politibil forbi uten å få med seg den ulovlige aktiviteten.

Etter rundt et kvarter var veggmaleriet igjen på plass.

– Det er et viktig stykke som bør være tilgjengelig for folk å reflektere rundt, selv om noen finner det utfordrende, sier AFK.

– Du vet nå veldig tydelig at kunstverket provoserer folk i jødiske og konservative miljø. Hvorfor setter du det opp igjen når du vet det har skapt så sterke reaksjoner?

– Reaksjonene som tvang dette arbeidet til å bli fjernet var knyttet til at det var på en lekeplass. Det betyr ikke at vi skal totalt skjerme folk fra det, og ekskludere dem fra muligheten til å vurdere budskapet.

– Forstår du reaksjonene?

– Ja, og jeg respekterer dem. Likevel tror jeg at å tvinge fjerning av et kunstverk som provoserer tanke i motsetning til vold ikke gjør noe mer enn å avsløre frykten for å bli møtt med selvrefleksjon. Forhåpentligvis vil «gamle karers erstatning» hjelpe folk med det.

– Oppfordrer til å sette spørsmålstegn og søke svar

Tidligere samme natt satt kunstneren opp et nytt maleri på lekeplassen hvor motivet av den jødiske mannen ble fjernet. Det nye maleriet portretterer en jente med sommerfuglvinger.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Under oppsettelsen av dette kunstverket var Alexandra Altermark fra bymiljøetaten til stede.

– Jeg synes det er et nydelig stykke arbeid. Det et er motiv som virkelig oppfordrer barn og voksne til å sette spørsmålstegn ved ting og til å søke svar, sier Alexandra Altermark, programansvarlig for barnas byrom i bymiljøetaten.

Hun vil ikke svare på hva hun synes om det opprinnelige kunstverket, men mener at debatten har vært sunn.

– Den viser relevansen av gatekunst i det offentlige rom, og har løftet diskusjon omring kunst, budskap og barn.

Kontroversiell

Etter de besluttet å fjerne kunstverket forrige helg, mente flere at det ikke burde sensureres.

En av dem som reagerte var Mira Boland, trebarnsmor og nabo til lekeplassen.

– Jeg kan forstå at de som er berørt av den politiske konflikten kan bli trigget, jeg er selv en minoritet og forstår den biten. Likevel synes jeg ikke at vi skal sensurere at folk har andre meninger i saken, sa hun til NRK dagen før verket ble fjernet.

AFK har tidligere skapt blest med sine politiske malerier, blant annet av Frp-leder Sylvi Listhaug på korset og Wikileaks-grunnlegger Julian Assange.