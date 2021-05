Her bur kvinnene som får flest barn i landet

– Det gjekk litt fort i svingane. Me hadde ein plan om å få tre ungar innan me var 35 år. Så blei me firebarnsforeldre på tre år. Då var me knapt 30 år, seier Agnethe Forseth Jacobsen.

Ho og mannen bur i Etne i Sunnhordland saman med ungane Andrea Sofie (11), Tørres Andre (10) og tvillingane Kristine og Marie (8).

– Det kan vera litt irriterande med tre småsøsken, men det er ganske fint også, meiner Andrea.

Pappa Andreas Jacobsen har sjølv vakse opp med fem søsken i nabohuset på garden.

ALELAM: Marie og Tørres Andre Forseth Jacobsen hjelper besteforeldra på garden med lamma som må få flaskemjølk. Foto: Eli Bjelland / NRK

Fruktbare Sunnhordland og Lister

Det bur litt over 4.000 personar i Etne. I jordbruksbygda heilt sør i Vestland er det vanleg med trebarnsfamiliar, og ganske vanleg med firebarnsfamiliar.

Sunnhordland og Listerregionen i Agder toppar lista over regionane med høgast fruktbarheit dei siste ti åra, ifølgje Telemarksforsking.

Det er Etne, Austevoll og Sveio som dreg opp snittet for Sunnhordland. Dei er inne på topp ti-lista over kommunane med høgast fruktbarheit.

– På Vestlandet lever dei lenge, og dei får mange barn i forhold til andre delar av landet, seier seniorforskar Knut Vareide i Telemarksforsking.

TRADISJONAR: Knut Vareide i Telemarksforsking seier skilnadene i fruktbarheit har eksistert i fleire tiår. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Ulike forhold kan påverke

Vareide nemner livsstil og kultur som forhold som påverkar fruktbarheita.

– Nokon drar fram religion, men eg veit ikkje om det stemmer. Bibelbeltet har til dømes høgare fruktbarheit, men det er ikkje noko forsking som kan seia kvifor.

Han trekker òg fram hovudstaden, som skil seg ut.

– Oslo trekker til seg 20-åringar, så flyttar dei gjerne ut for å få større bustad når dei stiftar familie.

I indre delar av Austlandet er fruktbarheita generelt låg.

Relativ fruktbarheit har ingenting med dei medisinske evnene til å få ungar.

Tala fortel kor mange ungar kvinner i fruktbar alder får i forhold til det som er forventa i dei ulike aldersgruppene.

Smittsamt å få fleire ungar

Skilnadene rundt om i landet har halde seg stabile i fleire tiår.

– Det er naturleg å tenkja seg at det smittar. Viss det er vanleg å få tre-fire ungar, er det fleire som vurderer det. Eg trur det har noko med folkelynne å gjera, meiner Vareide.

Norske kvinner får rekordfå ungar no. I snitt låg fruktbarheitstalet på 1,48 i 2020. Tala uroar styresmaktene, som oppmodar folk om å få fleire ungar.

Og tal frå SSB onsdag viser ei auke i fruktbarheit. I første kvartal i år var det 700 fleire fødslar enn i same periode i fjor.

GLEDELEGE TAL: Etne-ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) gler seg over store barneflokkar. Foto: Eli Bjelland / NRK

Folketalet går nedover

Etne-ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) har sjølv tre søner.

– Det er sjeldan at nokon her berre har ein unge. Mange har to og tre. Nokre har fire og fem.

Ho synest det er svært gledeleg at kommunen ligg på fruktbarheitstoppen. Likevel ligg Etne an til å få ein liten nedgang i folketalet dei neste tiåra, viser framskrivingar frå SSB.

– Me har plass til endå fleire. Hovudutfordringa er å få folk til å busetja seg her, seier Ekrheim.

Agnethe Forseth Jacobsen vedgår at det var travelt med fire ungar i bleiealder og ein mann som jobbar i Nordsjøen.

– Dette var jo aldri planen, men eg hadde heilt klart gjort det same igjen. Dei har stor glede av kvarandre, og me er så stolte av dei.

– Det er trass alt kjekt å ha søsken. Eg er glad eg ikkje er eit einebarn, seier ti år gamle Tørres Forseth Jacobsen.