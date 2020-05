Her brukar dei over ein time om dagen på å vaske hendene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Eg får litt såre hender, seier elev Anders Skaar Døskeland (8).

Saman med dei andre tredjeklassingane på Sande skule i Gaular, står han kvar dag minst fem gonger i kø for å vaske hendene.

Og dei må vaskast ordentleg. Inni, oppå, mellom fingrane, inni krokane, oppetter handleddet og under neglene.

Det tek tid.

Til saman minst ein time, trur lærar Vibeke Madsgård Kårstad.

– Eg tenkjer det går bortimot ein time på det for dagen, og sikkert det doble for meg, seier ho.

TID: Både elevar og lærarar bruker mykje tid på handvask gjennom dagen. Lærar Vibeke Madsgård Kårstad seier ho truleg brukar to timar kvar arbeidsdag. Foto: Oddmund Haugen / NRK

Ho legg til at ho er glad for at skulen er tilbake att i drift, men at det vil ta tid før alt er som før.

På tavla står det hyppig notert ei viktig påminning som elevane ikkje må gløyme: Hugs å vaske henda.

For kvar gong dei har brukt limestift eller saks, må dei vaske seg på hendene, enda ein gong.

All vaskinga er ikkje utan kostnadar, erkjenner Kårstad, og seier det kan gå utover det faglege.

– Det er svært vanskeleg å komme i gang. Mange blir sitjande og vente. Samstundes tenkjer eg at det er betre enn alternativet om å halde seg heime.

Jobbar med å endre råda

Mette Fagernes er Seniorrådgjevar i Folkehelseinstituttet (FHI). Ho fortel at dei no jobbar med nye anbefalingar, som kan redusere tida born på skulen brukar på handvask.

– Me vurderer å endre anbefalinga, slik at du ikkje treng å vaske hendene like ofte. Det er vanskeleg å få hendene reine dersom huda er tøff, og bakteriar ein ikkje ønskjer kan slå seg ned på hendene som følgje av det.

Fagernes påpeiker at dei generelle råda frå FHI om handvask, har blitt enda tydlegare på grunn av smittefaren i den noverande situasjonen.

Ho meiner likevel det ikkje nødvendigvis vil ta for lang til, før ein kan vaske hendene meir som normalt.

– I utgangspunktet skal dei vanlege hygieneråda våre om handvask vere nok. Ein må til dømes vaske seg før mat, etter toalettbesøk og etter kontakt med andre. Problemet er at mange droppar også det til vanleg. Å få ein god rutine er med andre ord svært viktig.

Ifølgje Fagernes vil nye råd om handvask komme innan kort tid.

Bekymra

Kårstad spør seg om det tener seg å bruke så mykje tid på handvask.

– Ein må jo undre seg på om dette kan påverke resistensen barna har, og skape noko i etterkant. Det er jo sunt å ha litt bakteriar rundt seg, men no skal alt vere så skinande reint.

Ein som også lurar på det er forskar Hans Johan Breidablik ved Senter for Helseforsking i Helse Førde.

– Konsekvensane er at ein kan skade barrieren som huda har, for å beskytte seg mot forskjellige organismar. Øydelagt og skada hud er ikkje bra i smittesamanheng.

LURAR: Forskar Hans Johan Breidablikk lurar på kva konsekvensen er av så flittig handvask som vi no gjere. Foto: Ole-Kristian Førde / NRK

Breidablikk meiner også overdriven vask kan gje varige hudproblem, som mange born vil slite med i seinare tid.

– Det kan jo føre til handeksem og til plagar som kan hindre yrkesval seinare i livet.

Inntil vidare må elevane følgje råda som gjeld, med dei konsekvensane det gjev.

– Eg er tørr på hendene, så eg må smørje med krem kvar kveld, seier Emil Bell Folland.