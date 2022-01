Vi er på Mindemyren, sør for Bergen sentrum. De tomme byggene rommet tidligere Tine meierier. Nå skal de erstattes med flett nye bygg som skal huse næringslokaler og 600 leiligheter, et steinkast fra den nye bybanenlinjen mellom sentrum og Fyllingsdalen.

Mr. Adolfito står med blandede følelser og ser på at både egne og andres verk blir knust. For gatekunstneren, opprinnelig fra Mexico, var dette prosjektet starten på hele hans virksomhet i Bergen og Norge. – Rart. På en måte forferdelig å se på. Det var så mye fint her. Vi har hatt så mange gode opplevelser her. – Samtidig er det en ny begynnelse. Det er slik gatekunsten er og skal være: Midlertidig, akkurat som livene våre her på jorden.

Nybygg og fortetting

Mindemyren skal bli ny og moderne, helt i tråd med kommunens fortettingsstrategi rundt Bybanen.

Men til og med pressetalsmann Arvid Steen i utbyggerselskapet Bonova innrømmer at det er litt vemodig å se gravemaskinene knuse veggene med unik gatekunst.

– Det er jo litt trist å se. Vi har jobbet i halvannet år med dette og skapt kanskje Nord-Europas største gatekunstgalleri her, sier Steen.

Ble tatt på fersken

Det unike samarbeidet kom i gang på en høyst uvanlig måte. Høsten 2020 ble flere gatekunstnere tatt på fersken da de tok seg til rette på veggene til det nedlagte meieriet.

I stedet for å anmelde, valgte Bonova i stedet å legge til rette for at byggene skulle kunne brukes som lerret for kunstnerne frem til meieriet skulle rives – som altså skjer nå.

Sentral i prosessen var gatekunst-entusiasten Øistein Jakobsen, som driver StreetArt Bergen på Facebook og Instagram.

Et eget samfunn

Arvid Steen i Bonova tente på idéen, og kort tid etter lå alt til rette for at kunstnere fra inn- og utland nærmest flyttet inn på tomten og jobbet der over perioder på flere måneder.

Over 60 kunstnere har bidratt, både kjente – som AFK med denne kua – og ukjente. De har fått boltre seg på over 13.000 kvadratmeter, tilsvarende to fotballbaner i full størrelse. – Vi skjønte dette kom til å bli stort. Folk kom reisende til Bergen for å være med på dette. – Et helt samfunn utviklet seg rundt dette prosjektet, sier Øistein Jakobsen.

– Hvordan er det å se på at det blir revet?

– Helt fantastisk. Alle visste at dette kom til å skje. Alle gatekunstnere vet at dette er en del av gamet.

Får nytt liv

Utbyggeren går langt i å love at gatekunst også skal bli en sentral del av nærings- og boligkvartalet som nå skal oppføres på den gamle meieritomten på Mindemyren.

– Galleriet her har fungert som et kjempestort jobbintervju. – Nå ønsker vi å ta en prat med de flinkeste kunstnerne og ta med oss alle fargene inn i det nye prosjektet. – Det er det vi håper på og drømmer om, sier utbyggeren. – Bergen er helt unik. Folk her er så utrolig positive til gatekunst, sier Jacobsen.

Jakobsen sier det er mange nye spennende prosjekter på gang. Han nevner samarbeid med en rekke utbyggere og til og med kommunene i regionen, hvor det blant annet er aktuelt å dekorere deler av skolebygg og -områder.

Lager siste verk på meieritomten

Men på meieritomten på Minde er det slutt, i alle fall til de nye veggene i nybygget står klare til å bli spraymalt.