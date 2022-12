Berre nokre dagar før julaftan er det stort sett snø over det meste av Noreg. Og den gode nyheita for entusiastar av snødekt julefeiring er at mykje av det vil bli liggande fram til julehelga.

Det er særleg på Austlandet, indre delar av Sørlandet, indre delar av Vestlandet, Trøndelag og Nord-Noreg moglegheita for kvit jul no er størst.

SNØDJUPNER: Der det er mørkeblått er det mest snø akkurat i dag. I dei grøne områda er det blitt barmark. Foto: Skjermdump / Senorge.no

Ei veke inn i desember var meteorologane i utgangspunktet optimistiske med tanke på eit snødekt Noreg i jula.

Men så snudde temperaturane fleire stader i landet. Det ser difor langt verre ut i dei kystnære områda av Agder, Rogaland, Vestland og deler av Møre og Romsdal.

– Snøen som ligg no må overleva dagen i dag og onsdag om det skal bli kvit jul, seier vakthavande meteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt.

Mildt vêr vaskar vekk snøen

Det kan bli vanskeleg.

Både i Bergen og Stavanger ser det ut til at innbyggjarane må klare seg utan snø på julaftan, slik dei statistisk sett ofte må.

GLATT OG GRÅTT: Det fine snøfallet i Bergen førre veke forvandla seg til beinbrytande isdekke då mildvêret slo inn måndag. Her frå julemarknaden på Festplassen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Årsaka er mild luft som er venta i Sør-Noreg i dag og i morgon, forklarar Thaule. Nokre stader vil det også regna, men det er variabelt kor mykje som kjem og kor det kjem.

– I kystnære område på Sørlandet, Rogaland og nordover på Vestlandet trur vi mykje av snøen vil forsvinna i løpet av dagen eller morgondagen.

– Inn i fjordane derimot, og på stader som Voss, vil temperaturen vera låg nok til at snøen blir liggande til julaftan, seier meteorologen.

Mild luft også nordover langs kysten

Også i kystnære strøk i Møre og Romsdal, Trøndelag og til og med på Helgelandskysten må dei mest snøglade halda pusten onsdag og torsdag.

– Den milde lufta skal bevege seg nordover frå Vestlandet. Det betyr at kysten i Møre, Trøndelag og på Helgelandskysten vil få plussgrader. Så snøen må overleva det, seier Thaule.

På sjølve julaftan vil det vera minusgrader over store deler av landet. Her er prognosane for minimum- og maksimumstemperatur i norske byar på den store dagen.

KALDT: Mildvêret langs kysten vil gi seg og på julaftan vil kuldegradene melda seg over heile landet. Foto: Meteorologisk institutt

Meir snø

Ho legg til at dei elles i landet er trygge på at snøen blir liggande til julaftan og dagane etter.

Nokre vil til og med få påfyll dei neste dagane.

I Agder vil det koma nedbør i form av sludd og snø i dag. Dette vil bevega seg nordaustover over Austlandet og vidare inn i Sverige. Langs kysten i Agder vil det bli overgang til regn.

Same bevegelse skjer på torsdag. Det er Austlandet sør for Hamar som vil få mest påfyll i dag.

SKØYTER: Mange i Oslo tok på seg skøytene på fjerde advent. Også på julaftan er det meldt ned mot 13 minusgrader i hovudstaden. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er snøbyer i Trondheim i dag og i morgon, så også Trøndelag og nordover får litt påfyll om det er kaldt nok. Det same gjeld i indre strok på Vestlandet. Er det kaldt nok, vil varsla nedbør koma som snø, forklarer Thaule.

Vil du vita korleis vêret skal bli akkurat der du skal feire jul? Sjekk vêrvarslinga på Yr.