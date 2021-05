Det er totalt ni høgspentmaster som skal ned for å gjere plass til den nye Sotrabrua mellom Sotra og Bergen. For to av dei vart det brukt sprengstoff.

Klokka 11.00 gjekk den første ladninga. Klokka 12.00 skjer neste sprenging.

Bakgrunnen: Statens vegvesen gjer klart til bygging av den nye store Sotrabrua mellom Bergen og nabokommunen Øygarden.

Det nye Sotrasambandet Ekspandér faktaboks Prosjektet omfattar bygging av firefelts veg frå krysset ved fv. 562 ved Storavatnet i Bergen kommune til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune.

Ifølge Statens vegvesen skal den nye brua løyse opp flaskehalsar og blir ein stor forbetring for trafikantar til og frå Øygarden kommune og Bergen kommune.

Prosjektet kostar 10. milliardar kroner og skal stå ferdig i 2026.

Staten dekkar 50 prosent, medan resten blir dekka inn av bompengar.

Det er omfattande sikkerheitstiltak på plass når arbeidet går i gang for dagen:

Den viktige pendlarvegen rv. 555 på Sotrabrua blir heilt stengd under sprenginga.

Begge mastane står på bergenssida i Drotningsvik, og den største av dei er 85 meter.

Førre veke vart straumkablane kappa av med hjelp frå 35 sprengladningar.

No er begge mastene nede

Ca. ti minutt over 11 eksploderte det i foten på den 85 meter høge masta.

SJÅ VIDEO: Her går den første masta i bakken i Drotningsvik i Bergen.

Den fall så kontrollert mot bakken, og alt såg ut til å gå etter planen.

Eit helikopter som har hatt oversikt over sprenginga frå lufta, kom flygande like etter for å kaste vatn over terrenget der masta hamna.

Ein time seinare vart den andre, mindre masta sprengt på same vis.

SPRENGING: Her står dei to mastene som skal sprengast.

Naboar måtte bruke høyrselsvern

Onsdag morgon snakka NRK med prosjektleiar frå BKK Enotek, Linda Høibø om kva som skulle gå for seg seinare på dagen.

Personar som opphaldt seg utandørs innanfor ein radius på 300 meter frå sprenginga måtte bruke høyrselsvern grunna dei høge smella.

Sjølv om mastene sto nær bustadområdet, var ikkje prosjektleiar, Linda Heibø bekymra.

– Vi har god kontroll på kvar masta skal falle og har gjort sikringstiltak der det er nødvendig, sa ho til NRK.

NYTT: Den eksisterande brua er til venstre i biletet. Den komande brua med firefelts veg til høgre. Foto: Statens vegvesen

Det var vakthald som sørga for at ingen gjekk inn i området nærast mastene.

Uvanleg metode

Sprenging av høgspentmaster i tettbygde strøk er ein uvanleg metode. Dei resterande sju mastene skal veltast med hjelp frå vinsj eller gravemaskin.

– Vi har valt å sprenge desse to mastene fordi det er vanskeleg framkome der dei står. Det handlar blant anna om persontryggleiken til arbeidarane som skal rive ned mastene, seier prosjektleiar for sprenginga, Linda Heibø i BKK Enotek til NRK.