Henlegger sak mot rektor etter at SFO-ansatt ble tatt for overgrep

Politiet henlegger saken mot rektoren som har vært mistenkt for brudd på varslingsplikten etter at en SFO-ansatt ble tatt for overgrep. Det melder BT. Rektoren har vært under etterforskning siden april. Politiadvokat Farzad Izadi sier til avisen at saken er henlagt på bevisets stilling.