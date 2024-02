Henlegger sak etter mistenkelige dødsfall i Øygarden

Politiet har avsluttet undersøkelsene knyttet til sak med to mistenkelige dødsfall, der en mann og en kvinne ble funnet døde i Øygarden kommune natt til 6. desember 2023. Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Politiet har gjort nærmere undersøkelser, som vi rutinemessig gjør når det skjer dødsfall og det ikke er klart hva som har forårsaket dødsfallet. De døde er obdusert.

Det er ikke funnet grunnlag for å mistenke at noen av de avdøde har vært utsatt for straffbare handlinger i forbindelse med dødsfallene, ifølge politiet.

– Obduksjonen viser at dødsårsaken for begge to er sykdom.

Nærmeste pårørende er informert om informasjonen.