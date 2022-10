Henlegger politisak etter brann i Lonemarka

Politiet henlegger politisaken mot tre personer etter brannen i Lonemarka i Bergen, 7. august 2021. Tre av beboerne i blokken var mistenkt i saken.

På grunn av den hurtige brannutviklingen var en av politiets hovedhypoteser at den var påsatt. Dette kan de fortsatt ikke utelukke, men de har nå ingen klare holdepunkter for det.

Politiet venter fremdeles på rapport fra brannkyndige fagpersoner. Etter de har tatt imot denne rapporten, vil de vurdere å etterforske de som har planlagt, prosjektert og bygget boligbokken.

Brannen startet utvendig på en balkong i første etasje, ifølge politiets konklusjon. Deretter spredte den seg hurtig.

Politiet mener at den hurtige brannutviklingen kan forklares med at balkongene var laget av trevirke, at det ikke var sprinkelanlegg på balkongene og at sprinkelanlegget invnendig ble sent utløst.

I tillegg hadde det vært tørt i Bergen over en lengre periode, slik at treet var tørt og mer lettantennelig enn vanlig. Det var kraftige vindkast brannatten.

Selve brannårsaken er ikke kjent.