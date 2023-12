Henlegger bussbrannen ved Lagunen

BT melder at politiet henlegger saken der en Tide-buss tok fyr med Lagunen. Bussen brant helt opp. To gutter under 15 år har vært mistenkt for brudd på brann- og eksplosjonsloven.

– Hendelsesforløpet er godt avklart gjennom etterforskningen, skriver politiadvokat Miriam Hauken til avisa. Hun sier etterforskingen har vist at det dreier seg om «lek/uforsiktig omgang med brannfarlig materiale».