Hengar trilla "for eigen masin" – knuste vindauge

På Liamyrane i Åsane har ein hengar trilla inn i vindauget til ein møbelbutikk. Vindauget er knust.

– Me fekk melding om at hengaren trilla "for eigen maskin", seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Jørgen Ommedal.

Politiet har ikkje funne nokon bil som hengaren kan ha tilhøyrt, og reknar med den har byrja å trilla på eigahand. Dei vil varsla eigaren av hengaren og møbelbutikken.