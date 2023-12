Hemsedalsfjellet opna for alle køyretøy etter ulukke

Rv 52 over Hemsedalsfjellet er opna for alle køyretøy etter trafikkuhellet tidlegare sundag. To bilar var involvert i det som blei omtalt som ein påkøyrsel bakfrå. Innleiingsvis blei det meldt om ein kjedekollisjon. – Det er ikkje meldt om personskader og naudetatane har ikkje rykka ut, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund i politiet klokka 11.35. Ifølge Vegtrafikksentralen ligg den påkøyrde bilen i grøfta og ventar på bilberging.