Hemmelegheld informasjon om tur betalt av kommunen

Byrådsleiar Christine Meyer (H) held hemmeleg sin kommunikasjon i samband med at ho i desember drog til København saman med nasjonale Høgre-toppar for å lære om arbeid mot ungdomskriminalitet, skriv BA.

Bergen kommune betalte reiserekninga hennar på 22.000 kroner.

Bystyreopposisjonen er kritisk til at skattebetalarane i Bergen betalte for «ei rein parti-reise for Høgre», men Meyer har tidlegare svart at ho deltok som byrådsleiar.

Likevel blir kommunikasjonen i samband med turen ikkje offentleggjort, ved at det blir vist til at turen ikkje kom i stand gjennom hennar verksemd som byrådsleiar.

– Enten bryt du offentligheitslova ved å ikkje gi innsyn i dokumenta, eller så misbrukar du offentlege middel til å betale for ein privat tur, meinte Thor-Haakon Bakke (MDG) i bystyremøtet i dag.

Meyer heldt fast ved at dokumenta er intern kommunikasjon i høvesvis byrådsavdelinga og Høgre.