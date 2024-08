Stort nasjonalt tilsyn: Tre av fire avlastingsbustader hadde lovbrot

Saka samanfatta: Eit nasjonalt tilsyn frå Helsetilsynet viser at tre av fire avlastingsbustader har brote lova.

Barn får ikkje den habiliteringa dei har behov for på barne- og avlastingsbustadene.

Av 67 barne- og avlastingsbustader i landet hadde 51 av dei brote lova, altså 76 prosent.

Lovbrota varierer frå bustad til bustad, noko som tyder på at arbeidet ikkje er så systematisk som det burde vere.

Det er manglande kunnskap, lite involvering av foreldre, manglande styring og leiing, og for dårleg samarbeid.

Helsetilsynet peikar også på at nokre bustader har gode habiliteringsprosessar.

– Det er ikkje greitt i det heile. Det er ikkje sånn det skal vere, seier Torunn Paus.

Sonen hennar Oliver (13) har vore mykje på avlastningsbustadar, men ikkje alltid fått oppfølginga han treng.

I fjor haust fortalde NRK om at han hadde vore 12 timar på YouTube på iPaden sin ein laurdag han hadde vore på avlasting.

Kommunikasjonsappen hans blei også lite brukt.

– Eg får heilt vondt i magen. Dei burde tatt han med på tur, spelt ball, kva som helst. Ein heil dag framføre skjermen gjere ingenting for utviklinga hans, sa mora Torunn Paus.

– Eg synest det eigentleg er heilt unødvendig at me skal bruke tid, energi og kjensler på noko som eigentleg burde ha fungert i samsvar med forskrifter, lovverk og internkontroll, seier Torunn. Her er ho med sonen, der dei brukar iPaden til å kommunisere. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

No reagerer ho på ein ny rapport frå Helsetilsynet.

Den slår fast at nær åtte av ti barne- og avlastingsbustadar i landet har brote lova. I reine tal gjeld det 51 av 67 bustadar.

Det er manglande kunnskap, lite involvering av foreldre, manglande styring og leiing, og for dårleg samarbeid.

Helsetilsynet sine fem hovudkonklusjonar i rapporten: Manglande kunnskap fører til at barna ikkje får habilitering.

Barn og foreldre blir ikkje involverte, og tenesta blir difor ikkje tilpassa barna.

Manglande styring og leiing fører til fagleg svikt i barne- og avlastingsbustadene.

For dårleg samarbeid fører til at barna ikkje får heilskapleg hjelp.

Nokre av barne- og avlastingsbustadene har gode habiliteringsprosessar. Kjelde: Rapporten «Det viktigaste er at barna er trygge og har det bra.» Oppsummering av landsomfattande tilsyn med barne- og avlastingsbustader 2022–2023

Paus er ikkje overraska.

– Det er tydelegvis sånn det skal vere i institusjonane. Det er vel berre noko me må finne oss i. Det er kjempetragisk, seier ho.

Helsetilsynet: Alvorlege funn

Rapporten er ei oppsummering av tilsyn statsforvaltarane har gjort i sine fylke i 2022 og 2023.

Målet var å finne ut om barn i barne- og avlastingsbustader fekk den habiliteringa dei hadde behov for.

Men det er funne ei rekke lovbrot på fleire felt.

Tal på lovbrot i undersøkingsområda Områda som vart undersøkt Tal på lovbrot konstatert Innhenting av informasjon 25 Bruk av informasjon 42 Gjennomføring av habilitering 42 Evaluering og korrigering av tiltak 46 Styring og leing av bustaden 45 Medverknad frå barn og foreldre 12 Koordinering av tenester 9 Journalføring og dokumentasjon 27

Direktør Sjur Lehmann i Helsetilsynet meiner funna er alvorlege, og seier det er naudsynt at avlastingsbustader får gjennomført tiltak og planar.

– Det er kjempeviktig at barne- og avlastingsbustadene ikkje blir oppfatta som berre ein stad å opphalde seg, bu og avlastast, men også ein stad der alle tiltaka som kan hjelpe på betring av funksjon og fører til eit betre liv, går inn i ei heilskap, seier Sjur Lehmann. Foto: Sissel Rikheim

– Viss ikkje kan barn gå glipp av utvikling av ferdigheiter og det å få eit vesentleg betre om meir sjølvhjelpe liv, seier Lehmann.

– Det kan også vere til stor uro for pårørande, som i slike settingar vil oppleve at det er noko vesentleg som manglar i butilbodet, legg han til.

Tilrådingar frå rapport Tilrådingar til kommunane Kommunane må styrkje kunnskapen sin om retten barn har til habilitering, og kva som skal til for å få til gode habiliteringsprosessar i barne- og avlastingsbustader.

Kommunane må setje i verk tiltak slik at barna i barne- og avlastingsbustadene og foreldra får medverke i utforming av mål og tiltak om habilitering, og i evaluering og korrigering av desse.

Kommunane må setje i verk tiltak som sikrar at samhandling med barna i barne- og avlastingsbustader skjer med den kommunikasjonsforma som barna nyttar.

Kommunane må sørgje for systematisk styring av habilitering i barne- og avlastingsbustadene.

Kommunane må sikre at barne- og avlastingsbustader er ein del av det tverrfaglege samarbeidet rundt barn som har behov for habilitering. Samarbeidet må ta utgangspunkt i behovet til barna, og barne- og avlastingsbustaden må vere med på å utarbeide felles mål for barna. Tilrådingar til statlege myndigheiter Helsedirektoratet bør vurdere å innlemme døme på god praksis i barne- og avlastingsbustader i rettleiingsmaterialet om habilitering.

Helsedirektoratet bør vurdere om KOSTRA-tala skal omfatte oversikt over talet på barne- og avlastingsbustader.

Helsedirektoratet bør vurdere revisjon av rettleiarane som handlar om habilitering, og bidra til implementering av god praksis for deltenestene.

Helse- og omsorgsdepartementet bør vurdere om tilbodet i barne- og avlastingsbustader i større grad bør regulerast for å betre rettstryggleiken til barna. Kjelde: Rapporten «Det viktigaste er at barna er trygge og har det bra.» Oppsummering av landsomfattande tilsyn med barne- og avlastingsbustader 2022–2023

Lite endring for Oliver

Torunn Paus fortel at Varafjell avlastingssenter i Bjørnafjorden i Vestland sidan i fjor har prøvd å rette opp avvika rundt Oliver.

Men ho fortel at ho også i år har måtta skrive avvik. Det meiner ho ikkje burde vore naudsynt.

– Det måtte vere godt nok å gi beskjed om at 'dette er ikkje greitt', og at dei korrigerer det, i staden for at eg må skrive eit avvik og bruke masse tid og energi på å skrive til statsforvaltaren, seier Paus.

Gjennom ein app kan både Oliver og andre trykka på ulike symbol som igjen gjer det enklare å kommunisere. Denne meiner Paus har vore for lite i bruk ved avlastingssenteret. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Nina Yvonne Matre, leiar for bufellesskap og avlastingsheimar i Bjørnafjorden kommune, er samd med Paus.

– Eg håper vi kan få ein betre dialog. Det skal ikkje vere nødvendig å sende avvik til statsforvaltaren. Viss ho opplever å ha dårleg dialog med avlastninga, ville eg ønska at ho kontakta meg før ho går til statsforvaltaren, seier ho.

Og legg til:

– Det er slik i helsevesenet generelt at det er ein del prosedyrar og rutinar ein må forhalde seg til. Det er ikkje alltid det stemmer med ønsker som foreldre har.

Matre understrekar at ho i saka til Paus ikkje har funne nokre nye avvik sidan april, då saka deira vart avslutta frå statsforvaltaren si side.

– Men det har vore litt tull med saks- og arkivsystemet i kommunen den seinare tid, så at eg ikkje finn det, betyr ikkje at det ikkje finst, seier Matre.

Varafjell avlastingssenter er eit tilbod for barn og unge under 18 år med nedsett funksjonsevne. Dei har 10 plassar for barn og unge med samansette funksjonshemmingar. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Peikar på gode førebilde

Det er statsforvaltarane som skal følge opp og sørge for at avvik i bustadane blir utbetra.

Helsetilsynet peikar på at det også er nokre bustader som har gode habiliteringsprosessar.

– Det er vårt håp at dei som får dette godt til, kan vere ein vegvisar for dei kommunane som har eit stykke å gå, seier Lehmann.

Kjenneteikn ved dei bustadene som hadde god praksis Habilitering blir gjennomført systematisk og blir dokumentert.

Tiltaksplanane blir brukte aktivt i det daglege.

Journalføringa svarer opp til tiltaka og delmåla og fungerer som evalueringsgrunnlag.

Bustaden har stort fokus på habilitering og på felles ansvar for god dokumentasjon av tenestene som blir gjevne.

Det er gode rutinar for opplæring av tilsette i både prosedyrar for gjennomføring av tiltak og opplæring i journalføring.

Dei tilsette kjenner seg trygge på oppgåvene dei var sette til å utføre.

Barna uttrykte kva dei ønskte, og dette vart teke omsyn til ved val av aktivitetar.

Foreldre vart haldne jamleg orienterte om korleis barna deira hadde det i bustaden. Mange bustader hadde gode system for å hente inn informasjon ved oppstart og for å ha oppdatert informasjon, til dømes ved at: Foreldra fylte ut eit kartleggingsskjema før første opphald.

Foreldra og barna fekk møte bustaden før oppstart.

Tilsette besøkte skule/barnehage for å sjå korleis dei arbeidde.

Det vart laga ei «mi livshistorie» for barna med oversikt over viktige opplysningar om korleis barna fungerer og behovet deira for bistand.

Informasjonen vart journalført og eller lagd i fagsystem.

Informasjonen vart oppdatert gjennom jamleg munnleg kontakt med foreldre og kontaktbok.

Det vart halde ansvarsgruppemøte 2–4 gonger i året der foreldre bidrog. Kjelde: Rapporten «Det viktigaste er at barna er trygge og har det bra.» Oppsummering av landsomfattande tilsyn med barne- og avlastingsbustader 2022–2023

Ber om møte

Barneombod Mina Gerhardsen etterlyser innsats og endring etter rapporten.

– Vår forventning er at desse institusjonane blir regulert betre, på same måte som andre institusjonar for barn, seier Gerhardsen.

– Det er mykje tid i barndomen, for mange, som skjer ein sånn stad. Då er det viktig at kvalitet, kompetanse og kontroll blir tatt hand om, mykje betre enn i dag, seier Mina Gerhardsen. Foto: Barneombudet

Ho understrekar at sist det blei gjort tilsyn var over 14 år sidan.

– Me snakkar om tilbod som gjeld for nokre av dei mest sårbare barna våre, som ofte ikkje kan seie frå sjølv om situasjonen dei er i. Dei treng at kvalitet og tryggleik blir tatt hand om, seier Gerhardsen.

Barneombudet har bedt om møte med Helsedepartementet og Helsedirektoratet om å sikre retten barna har til forsvarlege helse- og omsorgstenester i institusjon.

Håper på endring

Tilbake i Bjørnafjorden har familien Paus no fått ei BPA-ordning for Oliver som dei synest fungerer. Dei har vore heldige med assistentane.

Med BPA kan Oliver blant anna vere med på turar og på fisketur. Det gir også familien ein betre situasjon når Oliver er mindre på avlastingsbustaden.

– Me ønsker jo ikkje å sette han vekk. Me vil jo ha mest mogleg tid saman med Oliver. BPA-ordninga i kommunen har gitt oss mykje meir familietid saman, seier Torunn Paus. Her frå då NRK intervjua ho i 2023. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Dermed har dei kutta ned på tida Oliver er på avlastingssenteret.

No håper Paus på endring i institusjonar som tar seg av barn som Oliver: At det blir meir stabilt personell, meir ressursar, betre journalføring, oppfølging og meir kommunikasjon mot føresette.

– Eg håper at alle foreldre og alle barn faktisk kan senke skuldrene sine og føle at dei blir tatt hand om. Og at det for framtida er litt meir fokus på dette.

Ho legg til:

– Det er ingen av oss som har bedt om å få eit barn som er sjukt. Ingen har bedt oss om å vere avhengig av ei kommunal teneste eller ein institusjon, seier Paus.

Bjørnafjorden kommune meiner dei i dag gir eit godt avlastingstilbod.

I etterkant av det nasjonale tilsynet, har kommunen mellom anna følgd opp brukarar, oppdatert planar og laga nye prosedyrar.

– Dette var eit systemtilsyn som i all hovudsak avdekka manglar i opplæring og bruk av journalsystemet. Det er retta opp i, seier Nina Yvonne Matre.