– Vi kjenner til fleire tilfelle av sjukepleiarar som har valt å ta inn på hotell, eller på eit eller anna vis flytta ut av eigen heim for å hindre smitte, seier forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen, i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Mange helsetilsette bur saman med nokon som er i karantene. Men Folkehelseinstituttet (FHI) har slått fast at dette ikkje fører til at dei sjølv må ut i karantene. Om dei kjenner seg symptomfrie, skal dei altså gå på jobb som vanleg.

Dette har ført til stor usikkerheit blant fleire i helsesektoren som risikerer å, i verste fall, bere med seg koronaviruset der det rammar hardast.

Stor uvisse

Utanfor Førde omsorgssenter er det lite trafikk. Sjukeheimen har stengt for dei fleste besøkande grunna smittefare. Inne er det derimot meir aktivitet. Der har dei tilsette fått beskjed frå FHI om å halde fram som normalt, dersom dei er symptomfrie.

– Det er unntakstilstand. Eg får mange telefonar frå dei som jobbar her, som lurar på ting, seier einingsleiar Una Holmelid.

TIL STADES: Sjølv om gatene er tomme, må Una Holmelid (biletet) og resten av staben som ikkje kjenner på noko symptom, jobbe som vanleg på omsorgssenteret i Førde. Biletet er teken i ein tidlegare samanheng. Foto: Bård Siem / NRK

For trass i at dei nye retningslinjene til FHI gir grønt lys for at dei utan symptom skal få arbeide, er det likevel mange som lurer på om dei bør halde seg heime, for å vere på den sikre sida.

– Dei tilsette er redde for at dei har nokon hos seg med lettare symptom, og at dei kan ta med seg smitta vidare, seier Holmelid.

Tek inn på hotell

Lill Sverresdotter Larsen, i Sykepleierforbundet, fortel at mange slit med å akseptere retningslinjene dei har fått. Frykta for å spreie smitte anten i heimen eller på jobb, gjer at ho meiner helsefagarbeidarane står ovanfor eit vanskeleg dilemma dersom dei ønsker å fortsette å jobbe.

– Det er heilt klart eit etisk dilemma. Mange kjenner på ein moralsk plikt til å bidra når behovet for deira kompetanse er stort. Samstundes har dei ingen juridisk plikt til å stille på arbeid dersom dei utset seg sjølv, eller dei nære for ein risiko.

Ho fortel at dei har vorte kontakta av mange som lurer på korleis dei skal handtere situasjonen. I fleire tilfelle har helsearbeidarar valt å halde seg unna heimen deira, for å vere på den sikre sida.

– Vi veit om fleire tilfelle der sjukepleiarar har flytta ut av heimen og lagt seg inn på hotell eller liknande. Det er ofte nokon som har nære i risikogrupper, eller familie som har karantene grunna reise utanfor landet.

– Dei spør gjerne oss kva rettigheiter dei har til å få dekka ekstra utgifter. Det er det diverre arbeidsgivarane som må avgjere. Men eg meiner det burde komme nasjonale føringar for slike ting.

Kan bli vanleg

Overlege for smittevern Per Espen Akselsen i Helse Bergen seier at han har høyrt om tilfelle der sjukehus har lagt til rette for at personell kan overnatte på hotell for å unngå risiko. Han trur dette kan bli ei ordning ein fort kan sjå meir av i tida som kjem.

– I utgangspunktet kan dette vere eit godt tiltak, men det er avhengig av smitterisiko. Det er likevel framleis opp til arbeidsplassane å legge til rette for det, skulle det verte aktuelt.

LØYSINGSORIENTERT: Overlege Per Espen Akselsen i Helse Bergen trur det fort kan bli tilfelle at endå fleire helsepersonell blir delvis busette på hotell. Foto: Katrine Sunde

Akselsen meiner det likevel er viktig å påpeike at det allereie er gode tiltak for å handtere smittespreiing, og at det er viktig å følgje dei retningslinjene som FHI har gått ut med.

– Så lenge det er klare retningslinjer, så er det ikkje dei sjølve som er i dilemma. Følgjer dei råda som er gitt, så er det ikkje deira skuld heller skulle dei vise seg å bere smitte, seier han.