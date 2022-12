Helsetenesta brukte 2,5 milliardar kroner på vikarar

Ei ny kartlegging av innkjøpte sjukepleiartenester i kommunane og helseføretaka viser følgjande:

Kommunane brukte 1,76 milliardar kroner på vikarbyrå i 2021. Det er ein auke på 44 prosent frå 2020.

Helseføretaka brukte 647,7 millionar kroner på vikartenester i 2021.

Justert for inflasjon bruker kommunane 124 prosent meir på vikartenester i 2021 samanlikna med 2012. Altså meir enn ei dobling på ti år, justert for prisutviklinga.

Forfattarane av studien skriv at koronapandemien ikkje er hovudårsaka til den store auken i bruk av vikartenester.

– Vi ser vi at opptil 30 prosent av auken kan komme frå smittetal, skriv dei.

Leiar av Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, seier tala er «eit bilete på sjukepleiarkrisa» og at vikarbruken ikkje er berekraftig.

– Det er ein enorm kostnad i forhold til fast tilsette både for pasient og pasienttryggleik, og for kontinuiteten i pleia, som er heilt annleis med fast tilsette, seier ho.

– Openbert at dette ikkje er gøy

Helge Eide er områdedirektør i KS (organisasjonen til kommunesektoren).

– Det openbert at dette gjer ein ikkje fordi ein synest det er gøy å bruke vikarar, men fordi ein må, seier han.

Han presiser at vikarbyrå er eit godt og fleksibelt verkemiddel for å dekkje bemanningsbehov i overgangsperiodar, men at «meir enn halvparten av kommunane rapporterer at det er svært utfordrande å rekruttere sjukepleiarar».

På same tid har det kome for dagen at det er gnissingar mellom helseføretaka og fleire vikarbyrå.

Bakom ligg lengre tids frustrasjon over det som blir oppfatta som «ufine» og «altfor pågåande» framstøyt frå vikarbyråa.

I oktober sende direktør Hilde B. Christiansen i Helse Vest ei kraftig åtvaring til alle private byrå som har rammeavtale for levering av vikarar.

Overskrifta i brevet var «Aggressiv rekruttering og kommunikasjon retta mot medarbeidarar i helseføretak.»

– Regjeringa er bekymra for dei auka kostnadene for helseføretaka knytt til vikarbruk, seier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Aggressive førespurnader med lukrative jobbtilbod

I brevet blir det hevda at fast tilsette medarbeidarar ved offentlege sjukehus blir forsøkt lokka over med direkte og lukrative jobbtilbod frå vikarbyråa.

Døme på «gullkanta» tilbod skal vere millionlønn, signeringsbonusar, fri heimreise og valfridom når det gjeld arbeidstid og oppgåver.

I brevet står det vidare at leverandørar oppsøkjer dei faglege samlingane til helseføretaka for å få tak i fagpersonell.

– Fagmiljø er i ferd med å rivast frå kvarandre, seier Christiansen, som i tillegg til vere Helse Vest-direktør er leiar for ei felles styringsgruppe for nasjonale avtalar for helsepersonellvikarar i heile landet.

Partane har i etterkant av brevutsendingen vorte inviterte til møte for å samanfatte situasjonen.

– Vi støttar opp om bodskapen og kjenner oss igjen i den røyndomsskildringa som det blir vist til i brevet, seier Anita Mentzoni-Einarsen, HR-direktør i Helse Nord.

NRK har fått ei melding med same ordlyd frå Kai Kristiansen i Helse Midt-Noreg.

– Helseregionane er godt koordinerte i denne saka og deler den bekymringa som kjem fram, seier direktør for personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Aust, Svein Tore Valsø.

– Eit resultat av tverrpolitisk ettergivenskap over år Ekspandér faktaboks Anne-Karin Rime, president i Den norske legeforening – Dette er ei alvorleg utvikling. Men situasjonen har ikkje oppstått i eit vakuum. Veksten i private helsetenester er ein direkte konsekvens av at det ikkje blir nok satsa på den offentlege helsetenesta, noko som mellom anna har ført til ein mangel på helsepersonell. Den private veksten er eit resultat av tverrpolitisk ettergivenskap over år. Vi blir jamleg kontakta av legar som opplever stadig fleire utfordringar i det offentlege. Det er eit tankekors at det er for lite tid med pasientane og manglande høve til fagleg oppdatering som er deira største bekymring. Private helsetilbod kan vere eit nødvendig supplement til det offentlege. På fleire område fungerer det også som ei nyttig avlasting. Men viss vi skal motverke «overbudskulturen» som har oppstått, må investeringane til den offentlege helsetenesta få eit vedvarande løft.

Eit internt kommunenotat slår alarm om at legeutgiftene til norske kommunar «har eksplodert». Foto: Håvard Nyhus

– Ei viss «overbodskultur» har eksistert i fleire år

I ein artikkel i Fagbladet erkjenner fleire byråleiarar at det har utvikla seg ein overbodskultur på marknaden for helsepersonell.

Trenden skal ha starta før pandemien, men skote fart frå mars 2020 då bemanningskrisa var eit faktum.

– Ei viss «overbodskultur» har eksistert i fleire år, men auka kraftig under pandemien der etterspurnaden etter helsepersonell var ekstrem, seier Ole Sæther Løvik i vikarbyrået Centric Care.

Han avviser at dei har ein strategi for å kapre fast tilsett helsepersonell frå sjukehusa.

– Vi ønskjer eit godt og langsiktig samarbeide med helseføretaka, og ser viktigheita av eit tett samarbeid nettopp for å unngå denne typen problem. Men at helsepersonell vel å søkje jobb hos oss på eige initiativ kan vi sjølvsagt ikkje forhindre.

– Vi skal ikke aktivt søkje å rekruttere medarbeidarar tilsett hos oppdragsgivarane våre Ekspandér faktaboks Torbjørn Sørlie, HR- og administrasjonssjef Reflekt Helse – Vi opplevde det som naturleg at Helseforetakene tok opp dette alvorlege problemet med sine avtalepartar. Vi var og er trygge på at vi og medarbeidarane våre ikkje på nokon måte bidreg til dette problemet, noko vi også klargjorde i vårt svar til Helseforetakene. Vi informerte internt alle bemanningsrådgivarane våre om problemstillinga, og har instruert dei utleigde medarbeidarane våre om at ingen av medarbeidarane våre aktivt skal søkje å rekruttere medarbeidarar tilsett hos oppdragsgivarane våre. Det er stor knappleik på kvalifisert helsepersonell, noko vi til liks med alle andre arbeidsgivarar opplever som ei generell utfordring. Vi opplever likevel ikkje at vi konkurrerer med det offentlege om same arbeidskraft, men snarare er eit supplement: Svært mange av medarbeidarane våre er tilsette i det offentlege, og tek i tillegg etter eige ønske tilsetjing i låge stillingsbrøker hos oss. Dette bidreg til fleksibilitet og auka effektivitet og lønnsemd for både medarbeidaren, oppdragsgivarane våre (det offentlege) og oss. Vi har ikkje løysinga på dei store problema helsevesenet står overfor i forhold til manglande personell. Vi er likevel overtydde om at helsevesenet er tent med å halde oppe tilgangen på fleksibel arbeidskraft gjennom innleige. Vi veit også at mange tilsette i helsevesenet ønskjer seg den fleksibiliteten det inneber å arbeide med ulike oppdrag, både fagleg, geografisk og arbeidsmiljømessig. Vi meiner derfor at det offentlege må halde oppe innleige i tillegg til direkte rekruttering/tilsetjing, og at dette må regulerast gjennom rammeavtalar der det offentlege anten sjølv fastset pris, eller avtalane blir inngått med leverandørar som tilbyr den lågaste prisen. Gjennom auka lojalitet til avtaleleverandørane og avgrensing av innleige utanfor avtale til svært høg pris, vil det offentlege i større grad få dekt behovet sitt til ein lågare kostnad. Vi opplever til liks med det offentlege helsevesenet ein stadig aukande konkurranse om arbeidskrafta, der selskap utan rammeavtalar tilbyr medarbeidarar lønn langt over det vi og andre avtaleleverandørar har høve til å tilby, for så å levere til det offentlege til prisar langt over dei avtalefesta rammene vi opererer under. Dette må avgrensast.

– Regjeringa er bekymra for dei auka kostnadene

Regjeringa la i sommar fram forslag til innstrammingar i regelverket for inn- og utleige frå bemanningsføretak.

I lovforslaget, som no ligg til behandling i Stortinget, er det eit avgrensa unntak for innleige av helsepersonell.

– Regjeringa er oppteken av ei sterk offentleg helseteneste og er bekymra for dei auka kostnadene for helseføretaka knytt til vikarbruk. Det å bruke innleigebyrå er fordyrande, og det er ikkje berekraftig å betale nesten dobbel pris per årsverk på viktig kompetanse, seier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Ho viser til at Helsepersonellkommisjonen ska foreslå tiltak for å utdanne, rekruttere og behalde kvalifisert personell i helse- og omsorgstenesta.

– Det er bra Helse Vest set innleigeproblematikken på dagsorden. For regjeringa er det ei prioritert oppgåve å behalde helsepersonell i den offentlege helsetenesta.