Helsesykepleier oppdaget Visma-feilen

En helsesykepleier oppdaget feilen i Vismas barnevernssystem Familia. Det viser avviksmeldingen Bergen kommune sendte til Datatilsynet, som NRK har fått innsyn i.

Feilen i systemet har gjort at varslinger til barnevernet har forsvunnet.

Helsesykepleieren meldt sendte 1. februar i år en bekymringsmelding om to barn i Bergen kommune. Helsesykepleieren fikk kvittering på at den var sendt. Over en måned senere, 10. mars, oppdaget helsesykepleieren at hun hun ikke hadde hørt noe mer fra barnevernstjenesten.

Deretter tok hun kontakt med mottaket hos barnevernet, som bekreftet at de ikke hadde fått meldingen inn i systemet sitt.

Over to måneder senere, 11. mai, varslet Bergen kommune Datatilsynet om feilen.