Helse Førde vedtok omorganisering

Styret i Helse Førde har vedteke ei førebels omorganisering ved avdeling for akuttmedisin. Det stadfestar styreleiar Ole Gunnar Krakhellen til NRK. Tysdag vart det kjent at administrerande direktør, Arve Varden, har fått fire varsel mot seg etter at planar om omorganiseringa vart kjend. I alt har det kome sju varsel mot Helse Førde. Etter omorganiseringa blir det ei avdeling for prehospitale tenester og ei for anestesi, intensiv, operasjon, dagkirurgi og sterilsentralen.